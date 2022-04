Anche su Twitter potrebbe arrivare la funzione co-autore

Twitter sta esplorando la possibilità la funzione co-autore, come emerge da un tweet di Alessandro Paluzzi – mobile developer e reverse engineer che, spesso e volentieri, fornisce anteprime sui lavori in corso da parte delle piattaforme social -. La conferma di quanto emerso e verificabile negli screen pubblicati da Paluzzi è arrivata dalla piattaforma stessa, come riporta TechCrunch. La funzione co-autore Twitter permetterebbe a due account, all’atto pratico, di pubblicare un post condiviso esattamente come accade già su Instagram dallo scorso anno.

#Twitter continues to work on the Collabs feature 👀 Let’s see how it works 👇🏻 pic.twitter.com/Co7uOUVxzN — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 29, 2022



LEGGI ANCHE >>> Il profilo Twitter anonimo che traduce la propaganda cinese sulla guerra in Ucraina

Funzione co-autore Twitter: cosa ne sappiamo finora

Secondo quanto pubblicato da Paluzzi la funzione sarebbe in via di sviluppo almeno dallo scorso dicembre. Ora, come si può vedere nei tweet, è anche emersa l’interfaccia grafica ovvero il modo in cui la funzione potrebbe comparire agli utenti. Essere co-autori di un post è qualcosa che Instagram ha già esplorato e che, effettivamente, si rivela utile in più di un caso: partnership di marca, campagna congiunte di influencer, avere la possibilità di dare immediata visibilità all’autore di un contenuto divertente che si sceglie di condividere.

Stando a quanto pubblicato da Paluzzi, si potrà invitare ad essere co-autore di un tweet gli account pubblici che seguono l’utente. Questi account, una volta ricevuto l’invito, dovranno approvare. Una volta cliccato il tasto pubblica i tweet condivisi compariranno sulle bacheche dei follower di entrambi gli autori e l’immagine profilo di tutti e due sarà visualizzata in alto a sinistra.

Come giustamente fa notare The Verge, occorrerebbe avere già in cantiere un modo rodato per evitare che gli account popolari possano ricevere continuamente richieste per tweeting co-autoriale da account di spam. Quando arriverà la possibilità di twittare in co-authoring? Per ora non si anno informazioni precise né sul quando né sul se, effettivamente, i tweet collaborativi entreranno a far parte della routine degli utenti.