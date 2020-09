Sono 1108 i nuovi casi da Covid-19 in Italia, un trend leggermente in discesa rispetto a ieri. Lo rivela l’ultimo bollettino del ministero della Salute. Ma come leggere questi dati? Ecco cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei dati pubblicati dal ministero.

Cosa c’è di positivo

Tra le buone notizie c’è il calo dei numeri in Lombardia e Veneto, le Regioni che sono state più colpite dalla prima ondata di Covid-19. Entrambe fanno registrare un calo dei contagi: con rispettivamente 109 nuovi positivi (Lombardia) e 69 nuove positività (Veneto). L’unica Regione che non fa registrare casi oggi è invece la Valle D’Aostra.

Cosa c’è di negativo

I contagi calano, ma aumentano i morti che oggi sono 12 e anche il dato dei nuovi pazienti in terapia intensiva, che oggi ammontano a 142, ovvero nove più di ieri. Il dato inoltre potrebbe essere viziato dal minor numero di tamponi, che oggi sono circa 24mila meno della giornata di ieri. Si ribalta anche il quadro delle Regioni con il numero maggiore di casi. Le cattive notizie si registrano per la Campania che, con +218 positivi nelle ultime 24 ore, è la Regione che fa registrare più casi in Italia, seguita da Lazio (+159 ed Emilia Romagna (+132).