Corso di inglese: perché fare un percorso di formazione online

Non si smette mai di imparare, recita un noto detto della cultura popolare. Qualcosa che vale anche per le lingue straniere e l’inglese in particolare, la cui conoscenza apre diverse strade, in ambito personale e professionale.

Non si smette mai di imparare, recita un noto detto della cultura popolare. Qualcosa che vale anche per le lingue straniere e l’inglese in particolare, la cui conoscenza apre diverse strade, in ambito personale e professionale. Che si desideri centrare un avanzamento di carriera oppure fare l’università all’estero o semplicemente un viaggio sentendosi più a proprio agio una volta arrivati a destinazione conseguire un corso di inglese online si rivela un percorso formativo da non sottovalutare.

Si tratta di una modalità che se fino a pochi anni fa destava più d’una perplessità oggi è decisamente collaudata, complici gli sviluppi esponenziali avvenuti in ambito telematico e informatico. In questo articolo analizziamo di cosa si tratta e quali sono i benefici per gli studenti di qualsiasi età.

Corso di inglese online: di cosa si tratta esattamente

Un corso di inglese online è un particolare tipo di formazione volto all’apprendimento della lingua o al miglioramento di competenze acquisite in precedenza dalla persona; si svolge attraverso i canali della comunicazione telematica. Rappresenta una soluzione messa in campo da diverse realtà altamente specializzate sia in questo tipo di didattica sia per quanto riguarda le piattaforme informatiche. Possono essere approntati video-corsi, esercitazioni, lezioni one-to-one e diverse altre esperienze ancora.

L’intento, nel caso di una lingua straniera, dovrebbe essere quello di non limitarsi a una conoscenza della grammatica e della sintassi, quanto piuttosto di offrire gli strumenti necessari per cavarsela autonomamente nella vita di tutti i giorni, in situazioni reali.

Come riconoscere se un corso d’inglese è valido?

Poiché su internet si possono trovare davvero tante proposte di corsi di inglese, orientarsi nella scelta può non essere semplice. Come capire, quindi, se un’offerta formativa è di qualità?

In primo luogo, un buon corso di inglese online è in grado di offrire dei percorsi che portano al conseguimento di certificazioni riconosciute, spendibili in ambito accademico e lavorativo. Inoltre, le lezioni dovranno essere effettuate da parte di insegnanti madrelingua o bilingue che hanno le competenze per potersi relazionare sui canali digitali: le dinamiche sono per molti versi differenti da quelle delle lezioni in presenza. Un buon percorso formativo permette infine di mettersi in gioco fin da subito, senza dover aspettare di avere una pronuncia perfetta, dando modo anche di fare errori e poter così progredire in tempi più rapidi.

Le principali tipologie di lezioni

Un corso di inglese online consente di creare un piano personalizzato, a misura dello studente, dei suoi impegni ed esigenze. Le lezioni possono essere approntate secondo varie tipologie, due in particolare:

lezioni private. Confrontandosi con un insegnante one-to-one, si ha una progressione decisamente più veloce;

lezioni di gruppo. Il vantaggio in questo caso è che si ha modo di relazionarsi con persone che, almeno potenzialmente e in linea generale, provengono da più Paesi (non solo dall’Italia).

Premesso che un’opzione non esclude l’altra, si rivela fondamentale che la realtà che fornisce il servizio metta a disposizione un tutor che segue la persona a 360°, aiutandola a pianificare la formazione e tutti gli aspetti a essa correlati.