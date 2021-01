Il Corriere Adriatico rosica perché è Procida e non Ancona la Capitale della cultura 2022

No, il Corriere Adriatico non ha preso bene la notizia di Procida Capitale della cultura 2022

Una prima pagina con un titolone che non lascia spazio a fraintendimenti: “Battuti da Procida: si può?”. Il ministro dei Beni culturali alla fine ha scelto Procida e Ancona non ce l’ha fatta. Per l’anno 2022 sarà Procida la Capitale della cultura, come proclamato da una giuria presieduta che ha esaminato dieci progetti delle città candidate. Oltre ad Ancona si erano proposte anche Cerveteri, Bari, L’Aquila, Taranto, Trapani, Pieve di Soligo (Treviso), Verbania Lago Maggiore e Volterra. Tra le città escluse sembra Ancona quella più risentita, visto il titolo del Corriere Adriatico – quotidiano marchigiano che ha sede ad Ancona -.

LEGGI ANCHE >>> I giornali titolano sul lockdown Capitol Hill durante l’insediamento di Biden non dicendo che la causa è un incendio

Corriere Adriatico Procida: il titolo fuori luogo

A farlo notare è Ciro Pellegrino, giornalista e scrittore originario di Napoli. «Senza offesa per Ancona…si. Si può ampiamente essere battuti da Procida, fatevene una ragione e non alimentate divisioni tossiche per l’Italia», scrive su Twitter, sottolineando che il titolo è eccessivamente divisivo. Il progetto presentato da Ancona e presentato al ministero lo scorso giovedì in diretta streaming dal teatro delle Muse era incentrato su come Ancona sia nata e si sia sviluppata «in funzione dell’Altro, come porto, luogo di incrocio, di conoscenza e scoperta. A una cultura che oggi è chiamata ad occuparsi della coesione, della differenza, della civiltà, la città offre un terreno fertile di scambio e di produzione di nuovi contenuti e nuove mappe attraverso progetti che guardano all’accessibilità, alla sostenibilità, alla tutela, ai giovani e al dialogo tra le discipline della conoscenza». La sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, si è complimentata con il collega sindaco e con la comunità dell’isola.

Procida Capitale della Cultura 2022

Il titolo va a Procida, l’isola raccontata da Elsa Morante nel suo romanzi “L’isola di Arturo” e meno nota della sua gemella nel Golfo Ischia. Non è il turismo l’attività prevalente di Procida ma sicuramente l’isola nasconde una serie di perle non da poco che le sono valse il titolo, dal Monastero di Santa Margherita al borgo della Corricella al Palazzo. Seppure non si sia mai esposta mediaticamente o turisticamente notata in toto, dopo essere stata nominata Capitale della cultura 2022 Procida godrà sicuramente degli effetti del premio – Covid permettendo -.