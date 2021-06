L’inspiegabile viralità del video “Corri Alice”

Sta diventando viralissimo un video sui social network in cui un gruppo di ragazzine corre per le calli veneziane, dopo aver avvistato la pop star Harry Styles in vacanza in città. Nelle immagini si sentono le ragazzine ridere e scherzare e una di queste pronunciare la frase “Corri Alice“. Un video che non ha assolutamente nulla di rilevante e che pure, in queste ore, sta diventando inspiegabilmente di dominio pubblico.

L’inspiegabile video “Corri Alice”

Si tratta, oggi, del secondo caso clamoroso di successo mediatico su Twitter di un contenuto che arriva direttamente da persone non famose e che, pure, riesce a salire alla ribalta. Il primo ve l’avevamo descritto questa mattina e riguardava un commento sprezzante sulla pubblicità del Mulino Bianco – scritto da una utente con meno di 2000 followers – che è diventato oggetto di dibattito sui social network.

Nel caso di Corri Alice, invece, le cose stanno andando addirittura oltre: diversi account di influencer stanno “memizzando” la vicenda, producendosi in battute che hanno tutte questo video come protagonista. La ragazza che ha postato per prima queste immagini ha ottenuto in poche ore oltre 220mila visualizzazioni e si è trovata in dovere di specificare di non essere lei la protagonista del video.

A quanto pare, prima di pubblicarlo su Twitter, la persona in questione avrebbe ricevuto il video via WhatsApp: dunque, queste immagini – che noi non riproponiamo – circolano da qualche ora attraverso diverse piattaforme. Si può decidere di rendere pubblica questa corsa senza pensare minimamente allo spazio di visibilità che – a quanto pare inconsapevolmente – viene dato alle protagoniste del video? Perché esporle alla gogna? E, soprattutto, che senso ha avuto?