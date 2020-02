Durante la conferenza stampa tenutasi martedì 25 febbraio nel pomeriggio presso la Protezione civile a Roma, Walter Ricciardi dell’Organizzazione mondiale della Sanità ha lanciato un appello chiaro sul Coronavirus: stop agli allarmismi, perché «il 95% guarisce».

Ricciardi invita alla calma: «Ridimensioniamo, il 95% delle persone guarisce dal Coronavirus»

Giousto stare in allerta, ma senza sfociare nella psicosi di massa alimentata da inutili allarmismi e fake news. «Dobbiamo ridimensionare questo grande allarme, che è giusto, da non sottovalutare, ma la malattia va posta nei giusti termini» ha dichiarato Walter Ricciardi durante la conferenza stampa, evidenziando che «su 100 persone malate, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri ma gestibili in ambiente sanitario, solo il 3 per cento muore, peraltro sapete che tutte le persone decedute avevano già delle condizioni gravi di salute». Ricciardi ha poi spiegato che in Italia sono stati eseguiti 4000 tamponi, mentre in Francia ne sono stati eseguiti 300 e 6000 nel Regno Unito ma «con una metodologia e seguendo un protocollo rigoroso». In Italia infatti «dopo i primi casi di Roma gestiti in maniera antologica, c’è stata una frammentazione», laddove alcune Regioni hanno eseguito tamponi «ad asintomatici e altre ai contatti. In questo modo – ha spiegato – si è persa l’evidenza scientifica. L’Oms dice che bisogna fare i tamponi solo ai sintomatici e a coloro che sono stati in determinate zone».

