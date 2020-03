Durante il coronavirus leggiamo anche di belle storie e una di queste è sicuramente quella del Pastificio Rana. Molti sono stati i lavori che hanno espresso insoddisfazione per le misure del governo, che ha stanziato 100 euro al mese di bonus per chi continua a lavorare e 600 euro di bonus babysitter, ma ci sono anche aziende come il Pastificio Rana che hanno ascoltato questo malessere e accolto le istanze dei suoi dipendenti L’amministratore delegato Gian Luca Rana ha varato un piano straordinario da ben 2 milioni di euro per i mesi di marzo e aprile, che andrà a portare un corposo aumento salariare per tutti i dipendenti dell’azienda che stanno lavorando regolarmente.

I 700 dipendenti presenti nei cinque stabilimenti in Italia stanno lavorando per garantire la produzione della Pasta Giovanni Rana, una delle paste fresche più amate dagli italiani. Le misure prevedono un aumento dello stipendio di ben il 25%, che sarà decisamente più sostanzioso dei 100 euro del decreto cura Italia e sarà variabile in base alla posizione in azienda: l’aumento scatterà su base giornaliere in base alle giornate effettive di lavoro per i dipendenti. Ma le sorprese non finiscono qui: per i dipendenti che non possono occuparsi dei figli il Pastificio Rana garantisce un ulteriore bonus di ben 400 euro in busta paga per pagare le baby sitter, che sommate ai 600 euro garantiti dal decreto portano il totale a 1000 euro al mese.

Pastificio Rana, assicurazione gratuita e mascherine per tutti

Rana ha inoltre deciso di stipulare gratuitamente una polizza assicurativa a favore di tutti i dipendenti, compresi quelli in smart working, in caso di contagio da coronavirus in modo tale che possano avere tutta l’assistenza di cui potrebbero necessitare. L’azienda inoltre ha fornito ogni dipendente di guanti e mascherine aumentando gli standard di sicurezza e sanificazione. Le misure, è bene sottolinearlo, sono retroattive e varranno dallo scorso 9 marzo fino alla fine del mese di aprile per gli stabilimenti di tutta Italia.

Il Pastificio Rana è un esempio dell’Italia che ci piace, un paese non solo di furbi ma che sa fare squadra e lo fa con una grande eccellenza del nostro Made in Italy.