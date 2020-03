Coronavirus: in Italia altri 500 contagi, ma gli esperti rassicurano

Intanto nel mondo l'OMS non dichiara ancora la Pandemia e i contagi aumentano esponenzialmente in Corea del Sud

Lievitano i contagi in Italia nel giro di 24 ore, ma per gli esperti sono avvenuti prima delle misure messe in campo dal Governo

Sono 500 i nuovi contagiati dal coronavirus Covid-19 nella giornata di ieri. Un aumento esponenziale che ha visto il numero dei contagi raddoppiare nel giro di poche ore. Ma gli esperti parlano di contagi avvenuti una settimana fa, prima quindi che si prendessero delle misure capaci di arginare la portata del virus. Ed è proprio questa settimana, per molti, il periodo chiave per capire se le misure messe in campo da governo stiano funzionando o meno.

A livello internazionale invece, l’OMS non dichiara ancora la pandemia e fa sapere che la diffusione mondiale del virus “può essere ancora bloccata”. Il Covid-19 ha al momento infettato 88mila persone in tutto il mondo e si è diffuso in oltre 60 Paesi. I morti ammontano al momento a 3000, mentre il virus tende a diffondersi maggiormente in Corea del Sud, Giappone e Italia. Nell’Unione Europea, il rischio di contagio dal nuovo coronavirus è stata portato da “moderato” a “alto”. In Europa al momento i Paesi più colpiti dal virus sono la Francia e la Germiania. Si registra intanto il primo caso a New York e in Arabia Saudita. In Italia a pagare il prezzo più alto è, al momento, ancora la regione Lombardia con 1254 contagiati, 38 decessi e ben 127 persone al momento in terapia intensiva.

Il tutto in un contesto a cui all’allarme sanitario si sovrappone quello economico: secondo l’Ocse l’impatto del Coronavirus potrebbe dimezzare quest’anno le stime di crescita e sprofondare molti paesi nella recessione economica.