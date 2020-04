Quarantena da coronavirus a Ibiza per Federico Balzaretti e la moglie Eleonora Abbagnato. Sono diversi i nostri connazionali che si trovavano all’estero quando è arrivata l’emergenza coronavirus, così come la coppia. In tanti hanno subito una vera e propria odissea per tornare a casa, ma l’ex calciatore e l’ex etoile dell’Opera di Parigi si trovavano in vacanza in Spagna e li hanno deciso di restare.

La coppia con i loro bambini tornerà in Italia soltanto a fine emergenza, come ha svelato al settimanale Chi:

“Siamo rimasti a Ibiza perché eravamo in vacanza qui prima che scoppiasse l’emergenza. La Spagna oggi è tra le nazioni più colpite. Alle Balcari il virus è arrivato, per il momento, con numeri contenuti. Stiamo fermi e aspettiamo che la situazione migliori. Poi penseremo a rientrare in Italia”.

Coronavirus, in Spagna senza mascherina e gel scatta la multa

Nella splendida località spagnola la situazione è molto diversa da quella italiana, almeno secondo quanto da loro dichiarato:

“Il blocco è partito cinque giorni dopo l’Italia. La gente rispetta il decreto anche perché la polizia non scherza. Nei supermarket, qui a Ibiza, ti forniscono gel igienizzante e guanti prima di entrare. A passeggio con il cane è necessario l’igienizzante, altrimenti scatta la multa”.

C’è da chiedersi se quest’ultima misura possa essere attuata in Italia, dato che gel e mascherine sono diventati un bene quasi di lusso in tempo di coronavirus.