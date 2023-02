Tutto ciò che si annida nei cookies tecnici dei servizi online di infotainment

Questione cookies tecnici. È un tema molto ampio – forse troppo – all’interno del quale si innestano una serie di sfumature di grigio che lasciano spazio a interpretazioni e, a volte, a errori abbastanza palesi. Ricordiamo, in sintesi, la definizione di cookies tecnici: ci sono degli strumenti che consentono dei tracciamenti necessari al funzionamento stesso del servizio. Per la serie: se il sito internet prevede dei servizi di pagamenti online, è logico che alcuni cookies prevedano la possibilità di tracciare dei dati di questo genere. Dunque, non è necessario che l’utente presti il consenso per l’utilizzo dei cookies tecnici, secondo quanto previsto dal Regolamento Ue 2016/679. Va da sé che diversi responsabili del trattamento dei dati personali individuino in questa regola una sorta di scappatoia per infilare, all’interno dell’elenco dei cookies tecnici, una serie di altri cookies che tecnici non sono.

Cookies tecnici e consenso degli utenti per le piattaforme di intrattenimento, un confine sempre labile

C’è molta ambiguità, ad esempio, sui cookies analitici. Il Garante della Privacy ha specificato che «se l’elaborazione di tali analisi statistiche dovesse essere affidata a soggetti terzi, i dati degli utenti dovranno essere preventivamente minimizzati e non potranno essere combinati con altre elaborazioni né trasmessi ad ulteriori terzi». Il caso di cookies analitici è molto border line, perché – se questi sono semplicemente utili allo sviluppo del sito e non hanno, ad esempio, finalità commerciali – allora possono essere considerati cookies tecnici. Ma – diciamoci la verità – a cosa serve l’analitica in siti che, ad esempio, ospitano pubblicità frutto di accordi commerciali, se non a qualificare questi accordi commerciali?

Bisogna stare molto attenti quando si parla di cookies tecnici all’interno di un banner. C’è la necessità, infatti, di riportare in maniera specifica quali sono quelli che vengono consentiti. Le policies sui cookies del Fantasanremo, ad esempio, sono aggiornate al 27 dicembre del 2022. Tra i cookies tecnici indicati ci sono anche quelli analitici, «utilizzati per raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi utilizzano il sito, per raccogliere dati statistici, per monitorare il funzionamento del sito e migliorarne le prestazioni (tramite i performance cookie)».

Anche alcune testate giornalistiche, per quanto riguarda i cookies tecnici, hanno inserito quelli analitici. Tuttavia, come ci ha dimostrato il caso di Google Analytics, il Garante ha avuto modo di sollevare delle eccezioni in proposito. Ovviamente, si trattava del trasferimento dei dati verso Paesi terzi, con un regolamento sulla privacy molto più sfumato rispetto al GDPR europeo. Ma è opportuno esaminare anche tutti quegli aspetti che portano, una testata giornalistica, a monetizzare le proprie pubblicità sulla base dei dati di visualizzazione del sito. In quel caso, poco c’entra l’ottimizzazione delle prestazioni. Per questo, bisogna sempre stare molto attenti all’elenco dei cookies tecnici che vengono indicati all’interno di un banner.