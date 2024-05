Esiste, però, un modo per vedere i contenuti politici su Instagram e Threads

In attesa di capire se e come questa funzione sarà implementata anche da Facebook, c'è un'opzione che cancella questa limitazione standard

Le nuove linee guida di Meta sulla moderazione (automatizzata) dei contenuti politici su Instagram, Threads e Facebook stanno facendo molto discutere. Il fine è legittimo e ambizioso: cercare di limitare la disinformazione in vista delle varie tornate elettorali (non solo le Europee, ma anche le Presidenziali americane) e scongiurare intromissioni da Paesi terzi. Una dinamica già tentata in passato che, però, non ha propriamente limitato contenuti disinformativi in tutto il mondo. Poi c’è la questione delle campagne di sponsorizzazione sulle piattaforme, che non subiscono lo stesso tipo di scure, e quello degli influencer politici. Ovviamente, però, non si tratta di un ban di questi contenuti: il singolo utente può decidere se vederli nel feed oppure no.

Al momento, questa funzione sarà resa disponibile solamente su Instagram e sul “fratello minore” Threads, mentre siamo in attesa di una comunicazione ufficiale per quel che riguarda Facebook. Sta di fatto che manca meno di un mese alle elezioni Europee e c’è il rischio dell’effetto “chiudere il recinto quando i buoi sono già scappati”. Perché, come abbiamo spesso analizzato, le fake news proliferano sui social e hanno un enorme risvolto anche per quel che riguarda temi politici e sociali.

Contenuti politici su Instagram e Threads, come vederli

Al netto di tutto ciò, sarà comunque possibile vedere i contenuti politici su Instagram e su Threads. Lo scorso 9 febbraio, infatti, Meta aveva annunciato questa stretta che ha preso il via ufficiale il 29 aprile. Nel farlo, ha spiegato che ogni singolo utente potrà agire sul proprio account (dalle impostazioni) per decidere se vedere o no reels, post, stories relativi a contenuti ti tipo politico.

Accedendo, dall’app, alla schermata sulle “Preferenze relative ai contenuti”, si accede a un sotto-menù (contenuti degli account che non segui) in cui è possibile “limitare” i contenuti di natura politica degli account che non sono seguiti dall’utente. Ovvero quelli che vengono proposti (su Instagram e su Threads) nel feed algoritmico. Attivando questa opzione, saranno limitati i suggerimenti nella sezione “esplora”, nei reels, nei “Consigli nel feed” e negli utenti suggeriti. Ovviamente, se seguiamo un account che offre contenuti politici, continueremo a vedere i suoi contenuti sui social. Disabilitando questa opzione, Instagram e Threads manterranno lo status quo.