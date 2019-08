Quando Conte diceva che non avrebbe cercato maggioranze alternative in Parlamento | VIDEO

Partito Democratico e Movimento 5 Stelle stanno cercando di ricucire le fratture attorno al nome di Giuseppe Conte come uomo a cui da indicare a Sergio Mattarella per l’incarico di formare un nuovo governo con una maggioranza giallorossa dopo l’epilogo di quella gialloverde. Tutto ruoto intorno a lui e alla volontà pentastellata di affidare a lui il nuovo mandato anche insieme al PD. Poco più di un mese fa, però, era stato lo stesso Presidente del Consiglio a dire che non sarebbe mai andato in Aula per cercare consensi per una nuova maggioranza.

LEGGI ANCHE > Il M5S mette i paletti: nuovo incontro con il Pd solo con il sì ufficiale a Conte

In realtà, di fatti, non lo sta facendo. Ma le trame della politica con questi contatti continui (e chissà quanto proficui) tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, portano a un epilogo che sembra essere molto distante (se non per i modi, almeno per le intenzioni finali) da quelle parole pronunciare lo scorso 25 luglio rispondendo alle illazioni rilanciata da Matteo Salvini e dalla Lega all’indomani del suo intervento al Senato per riferire sul caso dei presunti fondi illeciti dalla Russia in favore del Carroccio.

Che io possa andare in Parlamento a cercare maggioranze alternative o che io voglia addirittura dare vita a un mio partito è pura fantasia. Non facciamo i peggiori ragionamenti da Prima Repubblica. Restituiamo alla politica la sua nobiltà, la sua nobile vocazione.

Voliamo alto. pic.twitter.com/3S8HXKmFw6 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) July 25, 2019

Conte e la maggioranza da non cercare in Aula

Poco più di un mese fa. Una volontà e un’intenzione sottolineata anche via social con tanto di video della sua dichiarazione a mezzo stampa e davanti le telecamere. Non avrebbe mai cercato un’altra maggioranza in Parlamento perché lui non fa «Ragionamenti da Prima Repubblica». Poi la crisi di governo e il cambiamento anche delle posizioni con la sua figura diventata il simbolo che potrebbe far nascere un matrimonio tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Formalmente non ha trovato in Aula una nuova maggioranza, ma tecnicamente sì. Se mai si convolerà a nozze con l’abito giallorosso.

(foto di copertina: ANSA/CHIGI PALACE PRESS OFFICE/FILIPPO ATTILI)