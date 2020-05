Conte per le quote rosa in task force: «Chiamerò Colao per comunicargli la decisione»

Conte ha fatto sapere che «le professionalità delle donne sono decisive per il Paese» quindi, ha aggiunto, «nella task force di Colao ci saranno più donne». Anche per il comitato tecnico-scientifico avverrà lo stesso sempre grazie alla telefonata che Conte vuole fare a Borrelli. «Analogo invito rivolgo anche a tutti i ministri affinché tengano conto dell’equilibrio di genere nella formazione delle rispettive task force e gruppi di lavoro».

Conte vuole più donne ai vertici

Nel giorno in cui inizia la fase 2 Conte si esprime affinché la presenza delle donne negli ambiti decisionali sia più incisiva. L’idea viene da un appello ricevuto da alcune senatrici rispetto al quale Conte si è dichiarato molto colpito. Soddisfatte della decisioni le esponenti dei 5 Stelle, che parlano di «arricchimento del pensiero e delle conoscenze» con più donne in posizioni decisive. « In questi due mesi che non dimenticheremo mai abbiamo visto quante donne sono state impegnate in prima linea per fronteggiare il virus e in altri settori chiave. La gestione dell’emergenza sanitaria e economica da Coronavirus e la difficile ricostruzione che ci attende sono l’occasione per creare un nuovo modello di sviluppo sostenibile, una diversa organizzazione della società e del mondo del lavoro. Per questo serve una vera parità di genere anche nella elaborazione delle proposte». Anche la vicepresidente del Senato Rossomando, appartenente al Pd, ha parlato di un «atteggiamento positivo» di Conte, da integrare ora con «fatti concreti», che attua «un vero riconoscimento delle professionalità delle donne, perchè non si può pensare di affrontare la fase 2 senza questo punto di vista in ambito di programmazione economica, sociale e culturale».

Polemiche da Italia Viva

Donatella Conzatti, senatrice di Italia Viva, tira in ballo le donne che non lavorano ai vertici: «Perché ora non pensi insieme a noi di Italia Viva, che abbiamo presentato una mozione sul tema, e alla ministra Bonetti a costruire un vero piano per il rientro al lavoro delle donne ed il sostegno alle famiglie nella Fase 2?». Anche in piena crisi da coronavirus certe questioni non perdono di rilevanza, soprattutto visto che c’è ancora la necessità di chiedere di riconoscere e valorizzare la professionalità delle donne.

