L’Inter annuncia Conte e i tifosi bianconeri lanciano la petizione per togliere la sua ‘stella’ dall’Allianz

Antono Conte, confermando le voci che si erano rincorse nelle ultime settimane, è il nuovo allenatore dell’Inter. Ad annunciarlo è lo stesso club nerazzurro attraverso una nota che sprizza gioia da tutte le parole. Una felicità che emerge anche dal breve commento del presidente Steven Zhang che lo ha definito come uno dei migliori tecnici al mondo. La notizia di Conte all’Inter, però, ha provocato una reazione scomposta in alcuni tifosi della Juventus che non hanno accettato e non accettano di vedere un loro idolo e simbolo alla guida dei rivali nerazzurri.

«Diamo a lui il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia. Conte inizia il suo viaggio con l’Inter: due entità con lo stesso obiettivo, lo stesso orizzonte, quello della vittoria – si legge nel comunicato ufficiale della società -. La sfida del nuovo allenatore è la stessa di tutto il mondo nerazzurro: riportare l’Inter nell’élite del calcio europeo». Poche parola che, però vengono sottolineate dal commento di Steve Zhang: «Sono sicuro che Antonio Conte sia uno dei migliori allenatori che esistano – ha commentato il presidente dell’Inter -. Sono certo che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, a realizzare la nostra missione che è sempre la stessa: riportare questo club tra i migliori al mondo».

📃 | UFFICIALE Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter!#WelcomeAntonio pic.twitter.com/AtklPrKlkX — Inter (@Inter) May 31, 2019

I perché di Conte all’Inter

La scelta di Conte all’Inter è stata motivata dallo stesso tecnico leccese:«Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta. Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il presidente e i dirigenti hanno riposto in me – si legge in un comunicato pubblicato sul sito web del club nerazzurro -. Ho scelto l’Inter per la società, per la serietà e l’ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del club e la voglia di riportare l’Inter dove merita».

La petizione bianconera per rimuovere la sua stella dallo Stadium

La scelta di Antonio Conte non è piaciuta ad alcuni tifosi della Juventus che hanno deciso di lanciare una petizione su change.org. Il loro obiettivo è spingere la società bianconera a far rimuovere dall’Allianz Stadium la stella con il nome dell’allenatore leccese, legato indissolubilmente alla storia del club per la sua militanza prima da calciatore e poi da allenatore. In meno di 24 ore ha ottenuto oltre 5mila firme.

