Giuseppe Conte è salito al Quirinale ‘solo’ per un colloquio informativo

Non si conosce l'esito della discussione, attesi sviluppi in giornata

Il presidente Giuseppe Conte al Quirinale. Il leader ha scelto di incontrare l’8 agosto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al momento non è ancora nota la motivazione di questa visita del presidente del Consiglio al Colle. Si sa soltanto che era in programma un colloquio con il presidente della Repubblica. Fonti vicine a Palazzo Chigi hanno spiegato che l’incontro con il Capo dello Stato sia stato solamente informativo, senza aprire – dunque – a una crisi di governo.

Conte al Quirinale, ecco cosa sta succedendo

Potrebbe essere stato semplicemente un momento per fare il punto della situazione su quanto sta accadendo all’interno della maggioranza, dopo il voto disgiunto di Lega e Movimento 5 Stelle sulla mozione Tav. Ma potrebbe anche essere qualcosa di più: una sorta di sondaggio per capire se ci sono le condizioni per rassegnare le dimissioni e per rimettere il mandato nelle mani del Capo dello Stato.

Giuseppe Conte al Quirinale intorno alle 12.00, per parlare con Sergio Mattarella, dunque. Questa mattina, alle 11, era prevista la sua conferenza stampa di commiato con i giornalisti prima della pausa estiva. Ma già nella giornata di ieri questo appuntamento era stato annullato. Oggi, hanno cancellato appuntamenti dalla loro agenda sia Matteo Salvini (che ha salvato soltanto il comizio serale di Pescara, anche se con riserva), sia Luigi Di Maio.

Giuseppe Conte rientrato a Palazzo Chigi

La situazione sembra essere in rapida evoluzione: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è poi rientrato a Palazzo Chigi a piedi dopo il colloquio avuto con il presidente della Repubblica. Ai cronisti che lo aspettavano di fronte alla sede del governo, il premier ha risposto con un generico ‘Buongiorno’ e non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni. Tensione ancora all’interno del governo.

La visita di Conte al Quirinale potrebbe essere stata anche un modo per mettere pressione a Matteo Salvini e per affidargli completamente la palla sulla crisi di governo. Il leader della Lega accetterà la sfida?

FOTO: ANSA/ANGELO CARCONI