Le convocazioni del Quirinale: apre Fico (martedì alle 16), chiude il Movimento 5 Stelle (mercoledì alle 19)

Sarà Roberto Fico il primo rappresentante delle istituzioni a far partite la giostra della seconda tornata di consultazioni per la formazione di un nuovo governo (o la decisione di tornare al voto). Si parte martedì pomeriggio alle 16, quando il presidente della Camera sarà ascolto da Sergio Mattarella. Un’ora dopo sarà il turno di Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima di dare il via a tutti gli altri gruppi parlamentari. Il Pd parlerà con il Presidente della Repubblica mercoledì alle 16. Si chiuderà con il Movimento 5 Stelle alle 19 del 28 agosto.

Si parte, come previsto, domani pomeriggio seguendo la stessa cadenza della prima tornata di consultazioni. I primi a essere ricevuti da Sergio Mattarella saranno i presidenti di Camera e Senato (in questo ordine) per poi passare, sempre nel pomeriggio di martedì, ai gruppi parlamentari misti di Palazzo Madama e Montecitorio (che comprende le minoranze linguistiche)

Le nuove convocazioni del Quirinale

La partita diventerà ancor più seria (non ce ne voglia il gruppo misto) dalla mattina di mercoledì: si parte alle 10 con il gruppo per le Autonomie al Senato (rappresentato da Julia Unterberger) per poi passare a Liberi e Uguali con Furnaro e Muroni. Dopodiché toccherà a Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, che sarà ricevuta al Quirinale alle 11. Nel pomeriggio gli altri partiti maggiori.

La Lega e il M5S chiudono le consultazioni

Il primo sarà il Partito Democratico che salirà al Colle alle 16 seguito, a un’ora di distanza, da Forza Italia. Alle 18 e alle 19 si alterneranno nelle sale del Quirinale i due alleati del governo uscente: prima la Lega con la delegazione guidata da Matteo Salvini, poi il Movimento 5 Stelle con Patuanelli, D’Uva e Luigi Di Maio. Secondo i piani della Presidenza della Repubblica, dunque, mercoledì sera si potrebbe avere il nome dell’incaricato per la formazione del nuovo esecutivo.

(foto di copertina: ANSA/ANGELO CARCONI)