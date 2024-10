Un e-commerce senza un consulente SEO? È un errore da evitare

La consulenza per il posizionamento dell'e-commerce è fondamentale per far sì che il business abbia successo

Oggi gli e-commerce rappresentano il principale canale di vendita, rendendo di fatto l’online uno strumento indispensabile per aumentare il fatturato. Non a caso, si parla di un comparto che nel 2024 raggiungerà un totale di vendite superiore ai 38,6 miliardi di euro (+6%), in base ai dati diffusi dall’Osservatorio eCommerce del Politecnico di Milano. Per questo motivo, è necessario avere al proprio fianco un consulente SEO specializzato, per poter superare la concorrenza e per ottenere un posizionamento degno del valore del proprio brand e dei propri prodotti o servizi.

L’importanza di un consulente SEO per e-commerce

Si parte da un assunto: oltre l’80% del traffico ottenuto da un negozio elettronico, oggi, arriva dal posizionamento organico sui motori di ricerca (principalmente da Google). Il motivo è che, se ci si limita all’advertising, risulta molto complesso raggiungere il pubblico potenziale che l’azienda ha in mente. Ciò avviene per via dei costi in continuo aumento delle ADS, e per una concorrenza che sale mese dopo mese: due fattori che avvantaggiano i negozi elettronici di caratura internazionale e con ampio budget.

Quella del posizionamento organico diventa quindi la strada da percorrere, ed ecco perché è importante avere al proprio fianco un esperto in consulenza SEO come SEO Leader. I professionisti sono infatti gli unici ad avere le chiavi per poter aprire le porte di Google, effettuando ricerche mirate in merito alle migliori keyword e ai search intent più efficaci per i quali posizionare il negozio online. Si tratta poi di una questione di ROI, ovvero di ritorno dell’investimento: con la SEO organica si spende meno rispetto alle ADS, e si spende meglio, ma soltanto se ci si affida ad un consulente che sa esattamente ciò che fa.

Bisogna poi specificare che un e-commerce richiede cure più approfondite rispetto ad un normale sito. Serve ottimizzare la struttura del portale anche a livello tecnico, ad esempio organizzando gli URL e le categorie nel modo corretto, evitando la cannibalizzazione delle pagine e gli errori tecnici come il 404. Anche i contenuti devono essere curati con grande attenzione, soprattutto se si parla delle schede prodotto, oltre che degli articoli del blog aziendale (se si è scelto di aprire questa sezione per favorire ulteriormente il posizionamento su Google).

Cosa può accadere senza l’aiuto di un esperto SEO?

Sono numerosi i problemi che possono palesarsi se non ci si basa sul supporto di un esperto SEO per e-commerce. Innanzitutto si rischia di non ottenere visibilità sulle SERP di Google, sia per una scarsa ottimizzazione, sia per una questione di errori tecnici. Basti pensare alla mancanza dei dati strutturati, oggi fondamentali, e alla mancata ottimizzazione delle foto e delle miniature.

Inoltre, un consulente SEO sa esattamente come interpretare i dati provenienti da tool come Google Search Console e YouTube Analytics, valutando ad esempio gli intenti di ricerca grazie ai quali gli utenti trovano l’e-commerce. Infine, la questione relativa all’applicazione dell’AI all’e-commerce, dalla produzione di contenuti ai chatbot: uno strumento che incarna il presente e il futuro anche nel campo degli shop online, e che soltanto un SEO esperto può applicare con efficacia.