Come utilizzare la SEO per la tua attività online

Sempre più imprese decidono di investire nel digitale, perché ormai le persone utilizzano il web per ogni cosa: prenotare una visita, guardare il menù di un ristorante, fare un acquisto, trovare informazioni su un determinato argomento. Internet è quindi un ottimo “luogo” in cui fare business, perché possiamo trovare un bacino di utenza davvero grande. In base al nostro target, andremo a cercare il pubblico nei canali giusti, investendo in strategie di marketing efficaci. Tra queste c’è la SEO (Search Engine Optimization), che si occupa di posizionare un sito web nelle prime pagine di Google, in base a delle keyword specifiche. Per capire come raggiungere i primi risultati del motore di ricerca serve l’aiuto di un esperto in materia, come Laura Venturini, consulente seo, che aiuta le attività online ad avere successo. Ma in cosa consiste la SEO? Come si può utilizzare per un’attività online e quali sono gli effettivi vantaggi?

Migliora la User-Experience del tuo sito

I parametri imposti dai motori di ricerca possono essere d’aiuto per strutturare il tuo sito in modo intuitivo per l’utente. Google non premia solo i siti che possono soddisfare l’intento di ricerca, ma anche quelli professionali, veloci, con un’ottima User Experience. Avere una strategia SEO quindi consente anche di rimediare alle lacune del tuo sito o di impostarlo nel modo esatto quando lo stai realizzando. Tra gli algoritmi più importanti di Google troviamo quello sul “mobile-friendly”, ovvero la visualizzabile da mobile, ovvero smartphone e tablet, che sta crescendo sempre di più.

Aumenta la visibilità in modo costante

La SEO, a differenza di altre strategie di marketing più immediate, richiede più tempo ma garantisce una visibilità a lungo termine, in modo costante. Gli utenti potranno sempre trovare il nostro sito se ha raggiunto i primi risultati del motore di ricerca, senza dover investire troppo in termini economici. Questo permette agli utenti di tutto il mondo di mettersi in contatto con noi a qualsiasi ora del giorno, senza il minimo sforzo da parte nostra. Un utente può trovare la nostra impresa su Google e ottenere informazioni su di noi, in questo modo non dovremo inseguire i clienti perché saranno loro a venire da noi.

Permette di monitorare i risultati

Il lavoro che si fa con la SEO permette di dare vita ad una strategia strategica, non casuale, che si può monitorare attraverso dei tool di analisi come Google Analytics. Tutto ciò che facciamo può essere controllato per vedere se effettivamente funziona, se può essere migliorato e in quali punti è il caso di intervenire. A volte ci sembra di star facendo un buon lavoro, ma i dati ci dicono di no: è sempre possibile intervenire e cambiare rotta per poter portare a casa risultati migliori, ma lo si può fare solo con un’analisi costante e dettagliata.

Migliora la Brand Reputation

Un lavoro SEO ben fatto aiuta a mantenere una buona reputazione online, per questo ha un ruolo importante in ogni sito web. La reputazione online si conquista con un sito professionale, veloce e ben navigabile, ma anche con un servizio clienti tempestivo, un’immagine del brand ben definita e molto altro. Quando ci si aggiudica la prima posizione nei risultati di ricerca per una determinata keyword è più facile rimanere impressi nella mente degli utenti. Inoltre, solo per il fatto che il sito si trova nei primi risultati, è motivo di fiducia e affidabilità, quindi gli utenti si sentiranno più sicuri a navigare, lasciare contatti, acquistare. Ovviamente non basta essere trovati, bisogna anche garantire il miglior servizio per poi essere ricontattati in futuro e per differenziarsi dai competitor.