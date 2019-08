Ischia, il coniglietto Roger ucciso ‘per scommessa’ da una sassaiola

Il coniglio Roger era stato portato sull’isola di Ischia, in modo particolare spiaggia di Varulo a Lacco Ameno, per poter vivere allo stato brado e a contatto con la natura. Tuttavia, nei giorni scorsi – in modo particolare a Ferragosto – alcuni turisti che hanno raggiunto la spiaggia via mare lo avrebbero colpito ripetutamente con dei sassi, fino a ucciderlo. Il tutto – pare – per una banale scommessa.

Coniglio Roger, il vergognoso gesto a Ischia

Giornalettismo, in merito alla vicenda, ha raccolto l’opinione del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, dei Verdi, che sui social network ha pubblicato un video del coniglio Roger e ha spiegato in questo modo la storia:

«Sulla spiaggia di Varulo a Lacco Ameno a Ischia alcuni balordi, per una scommessa pare, hanno ucciso un consiglio a sassate. L’animale, come denunciato sui social da Annalisa Di Bonito, era stato portato nella meravigliosa insenatura per vivere nella natura. Alcuni volontari, ogni giorno, portavano a Roger (si chiamava così) del cibo e tanti bambini si divertivano a guardare lui e gli altri due esemplari che vivevano lì. Ma qualche balordo annoiato ha stroncato la sua vita. Si tratta, come ci hanno segnalato, di visitatori arrivati in spiaggia via mare. Per divertimento hanno scommesso su chi riuscisse a centrare Roger. Il coniglio, diventato bersaglio, è stato ucciso a sassate, come riporta anche il quotidiano ischitano IL Golfo, prima che gli altri bagnanti si accorgessero di cosa stesse accadendo e fermassero i cialtroni. Troppo tardi purtroppo».

Cosa rischiano le persone che hanno ucciso il coniglio Roger

Ovviamente, il consigliere regionale ha affermato che i Verdi in Campania si sono subito attivati per cercare di attribuire le naturali responsabilità di quanto accaduto e per identificare i responsabili del gesto. Bisogna ricordare che, anche nel caso del coniglio Roger – se si identificassero i responsabili -, si potrebbe configurare il reato di maltrattamento di animali, previsto dall’art. 544-ter del codice penale.

(FOTO dal video pubblicato su Facebook da Francesco Emilio Borrelli sul coniglio Roger)