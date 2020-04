La storia dell’iniziativa solidale di due Conad a Milano per una onlus legata a Lealtà e Azione

Sono sorte molte polemiche dopo la decisione del Municipio 7 di Milano che ha annunciato l’iniziativa solidale all’interno di due supermercati Conad della zona in collaborazione con la onlus Bran.co. L’associazione, infatti, fa riferimento al gruppo di estrema destra Lealtà e Azione. L’Anpi Milano ha protestato sui social, sottolineando come questa decisione non possa far altro che riproporre crismi di discriminazione nei confronti degli stranieri. Il presidente del Municipio, invece, replica smentendo questa ricostruzione difendendo la sua scelta sui due centri Conad Milano.

L’iniziativa della spesa sospesa all’interno delle due strutture era stata annunciata così da Marco Bestetti: «Dal 27 aprile al 3 maggio, per ogni scontrino emesso nei punti vendita Conad di Via Buonarroti n.11 e Viale Murillo n.5, verrà fatta una donazione all’Associazione Bran.co ONLUS che con il ricavato acquisterà e consegnerà la spesa alle famiglie in difficoltà del Municipio 7. E andiamo avanti!». Iniziativa che ha provocato questa reazione da parte del Comitato provinciale Anpi di Milano.

Conad Milano e la spesa sospesa in collaborazione con Lealtà e Azione

Un duro attacco. La Onlus Bran.co fa riferimento al gruppo di estrema destra Lealtà e Azione. Ma lo stesso presidente del Municipio 7 di Milano critica la presa di posizione del Comitato Anpi.

La replica del presidente del Municipio

L’iniziativa con Conad Milano, in collaborazione con Bran-co, viene difesa motivando questa scelta – al netto di tutte le altre polemiche sul 25 aprile – così: «Nel rimanere sbalordito per questa polemica surreale, evidentemente l’ANPI Milano, nel suo impeto censorio e ideologico, non sa che l’Associazione messa all’indice è una Onlus che opera da settimane in sinergica collaborazione con il Comune di Milano, nell’ambito della rete “Milano aiuta”, per consegnare generi alimentari a decine di famiglie, italiane come straniere, di destra come di sinistra, cattoliche come musulmane». Conosciamo la linea ideologia di Lealtà e Azione, ma nella descrizione delle attività della loro Onlus, si fa un esplicito riferimento alle loro attività: «Promuovere aiuti concreti e iniziative di sensibilizzazione a favore delle minoranze oppresse e perseguitate».

