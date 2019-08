Cosa vuole dire Salvini quando parla del «compleanno della Vergine Maria» il 5 agosto

Qualcuno è andato subito su Google, spiazzato dalla dichiarazione di Matteo Salvini che era appena stato a Palazzo Madama per votare il suo decreto sicurezza e il voto di fiducia: «Sono contento che questo voto sia arrivato proprio oggi, 5 agosto – ha detto il ministro dell’Interno – che, per chi è stato a Medjugorje è il compleanno della Vergine Maria».

Compleanno Vergine Maria, la differenza tra il 5 agosto e l’8 settembre

Già, il ministro ha fatto bene a precisarlo e a fare il riferimento alle apparizioni nel santuario bosniaco. Per la Santa Chiesa Cattolica, infatti, la Natività della Vergine Maria si celebra l’8 settembre: dunque, saremmo in anticipo di più di un mese. Tuttavia, Matteo Salvini fa riferimento a una data che venne rivelata, nel corso di un’apparizione, a uno dei veggenti di Medjugorje negli anni Ottanta: la Madonna avrebbe detto che il suo compleanno cadeva proprio il 5 agosto. In quella circostanza, i veggenti fecero preparare una grande torta per festeggiare la ricorrenza.

Tuttavia, come per il resto delle vicessitudini che riguardano il santuario mariano di Medjugorje, non c’è accordo con la Chiesa ufficiale in merito a questa circostanza (il Vaticano ritiene che la data ufficiale sia l’8 settembre). Lo spostamento di questa data, infatti, comporterebbe una revisione molto profonda anche di altre date legate alla vita della Vergine (compresa quella dell’Immacolata concezione che cade l’8 dicembre).

Il riferimento di Matteo Salvini al compleanno Vergine Maria

Come già in altre circostanze, Matteo Salvini ha dato prova di una fede piuttosto «pop», ricorrendo a credenze non del tutto confermate dalla dottrina e dal Vaticano. Spesso il ministro dell’Interno viene criticato per l’ostentazione dei simboli e dei riferimenti religiosi. Anche in questa occasione, insomma, il suo riferimento alla Vergine Maria e alla data del suo compleanno creerà qualche discussione. Soprattutto tra i cattolici più ortodossi.