“Vergogna, Conte festeggia il compleanno senza mascherina!” – Ma è un articolo del 2018

Il giorno 8 agosto, il Premier Giuseppe Conte ha compiuto 56 anni. L’8 agosto del 2018 ne compì 54 e festeggiò il compleanno a Palazzo Chigi. Ne diede notizia, anche TgCom con questo articolo datato 12 agosto 2018, che tuttavia molti stanno condividendo spacciandolo per attuale, indignandosi per il mancato uso della mascherina e per il mancato distanziamento fisico tra i partecipanti alla festa. La piaga dell’analfabetismo funzionale non si manifesta solo attraverso la diffusione di fake news, ma c’è un altro fenomeno altrettanto grave che riguarda il mancato controllo della data di ciò che si sta per pubblicare, condividere o commentare. Di fatto, una notizia vecchia spacciata per nuova, può diventare essa stessa una fake news a tutti gli effetti. Ecco una piccolissima raccolta di commenti indignati e offensivi, scritti da persone che hanno scelto di inveire contro il Premier per un articolo risalente a due anni fa.