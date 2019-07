Il Viminale pagava 100mila euro all’anno per un commissariato sequestrato in un’inchiesta per concorso in associazione mafiosa

Salvo La Rosa, questore di Ragusa, aveva chiesto più volte ai commissari prefettizi del comune di individuare un altro edificio da mettere a disposizione del commissariato Vittoria. Ma i suoi appelli non sono andati a buon fine. Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza ha sequestrato l’immobile dove aveva sede la Polizia di Stato perché di proprietà di un uomo, Rocco Luca, sottoposto ad arresto e indagato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio.

Commissariato Vittoria, il paradosso del Viminale che pagava l’affitto a un indagato

Il Viminale, titolare del contratto di locazione dell’immobile, insomma, pagava a sua insaputa un affitto a una persona che, al momento, si trova indagata per concorso esterno in associazione mafiosa. Un vero e proprio paradosso tutto italiano. La città di Vittoria, tristemente nota per i fatti legati alla morte dei due cuginetti falciati da un pirata della strada mentre stavano giocando davanti casa loro, finisce nuovamente al centro di una vicenda totalmente assurda.

Anche perché, a conti fatti, l’affitto che ogni anno il Viminale corrispondeva alla proprietà (che al 50% era detenuta dallo stesso Rocco Luca, che aveva acquistato l’immobile a un’asta) era decisamente elevato: oltre 100mila euro all’anno, precisamente 105.375. L’operazione della Guardia di Finanza ha fatto seguito all’arresto dell’indagato avvenuto il 1° luglio scorso, in seguito ad alcune segnalazioni dei locali collaboratori di giustizia.

Le domande sul commissariato Vittoria

Il presidio della legalità operava dunque, totalmente a sua insaputa, all’interno di un immobile che per il 50% era di proprietà di una persona indagata per associazione mafiosa. Dopo il sequestro della Guardia di Finanza, emergono dunque diverse domande: possibile che le forze dell’ordine entrate costantemente in contatto con il titolare di metà dello stabile non abbiano mai sospettato nulla?

[FOTO da Google Maps]