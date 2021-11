Come reinventarsi a qualsiasi età

Se la tua vita e il tuo lavoro non ti soddisfano e non senti di essere felice, qualsiasi momento è quello giusto per cambiare: non importa quanti anni hai o quali siano le implicazioni che ti spaventano. Trascorrere la propria vita in modo infelice non serve a nulla, perché se tu non stai bene con te stesso non sarai in grado di far stare bene nemmeno chi ti è intorno. Reinventarsi e trovare il modo di sentirsi davvero realizzato non è semplice, per nessuno. Eppure, una volta superato il primo scoglio e preso coraggio diventa tutto decisamente più facile: di testimonianze in tal senso ne possiamo trovare moltissime, anche in Italia dunque non occorre andare troppo lontani!

In che modo reinventarsi dunque e riuscire ad essere davvero felici, soddisfatti del proprio lavoro e delle proprie scelte di vita? Ecco alcuni consigli utili.

Il lavoro non ti soddisfa? Cambialo!

Se il tuo lavoro non ti soddisfa, cambialo! Non è la fine del mondo ed è arrivato il momento di liberarsi dall’idea che un contratto a tempo indeterminato sia un privilegio da non lasciarsi scappare! Di opportunità, anche in Italia, ce ne sono moltissime e basta trovare il coraggio di compiere il grande passo: licenziarsi per intraprendere una nuova avventura professionale. Se ad esempio hai sempre sognato di fare lo chef, esistono moltissimi corsi di formazione che possono spianarti la strada nel settore e questo vale per moltissimi ambiti professionali. Non devi fare altro che crederci, impegnarti e metterci tutta la passione che hai: le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Liberati delle persone tossiche

Molte persone sono insoddisfatte della propria vita perché rimaste incastrate in relazioni tossiche, delle quali pensano di non potersi liberare. Anche in questo caso è bene ricordare che non è mai troppo tardi e che di persone per bene è pieno il mondo! Non bisogna aver paura di abbandonare amicizie o relazioni sentimentali che fanno male e che logorano l’anima, perché non è giusto soffrire per questo. Una scappatoia la si trova sempre, anche quando ci si sente incastrati per via degli anni trascorsi insieme, della famiglia che spesso non aiuta o dei figli avuti insieme. Ricorda: se non sei felice nemmeno chi ti sta intorno lo è, a meno che non sia una persona tossica alla quale poco importa del tuo benessere.

Il cambiamento parte sempre da te

Se sei infelice per via di abitudini di vita sbagliate delle quali non riesci a liberarti, devi sempre ricordare che il cambiamento dipende solo da te: sei tu il motore e con la giusta motivazione puoi riuscire a fare grandi cose. Se però proprio non trovi la forza, puoi sempre farti aiutare da qualcuno: uno psicologo ad esempio, senza avere il timore di apparire pazzo. Cambiare fa bene, liberarti di tutto ciò che di negativo c’è nella tua vita, sia esso il lavoro, una relazione tossica, un’abitudine sbagliata, può solo portarti in una direzione: quella della tua realizzazione personale. Per essere felice occorre tanto coraggio, ma una volta intrapreso il cammino puoi solo incontrare tante cose belle.