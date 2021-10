Run for Office su Snapchat mira ad avvicinare i giovani alla politica e alla possibilità di candidarsi

Snapchat ha sempre fatto e continua a fare una serie di sforzi per incoraggiare i suoi utenti ad andare a votare e a interessarsi delle campagne politiche. Stavolta il focus è sui possibili candidati futuri con il lancio di Run for Office Snapchat, un portale in-app per aiutare i giovani utenti della piattaforma ad avvicinarsi al mondo della politica anche come parte attiva fornendo tutte le informazioni necessarie in merito.

Come funziona Run for Office Snapchat

Run for Office, all’atto pratico, consiste in una serie di mini app all’interno di Snapchat che permettono di approfondire le questione che possono interessare agli utenti e danno la possibilità di connettersi alle organizzazioni che reclutano candidati. Tra le altre, The Verge cita Run for Something, New Politics, Run GenZ, e l’LGBTQ Victory Institute che sono tutte realtà che fanno formazioni fornendo anche risorse per preparare una campagna.

Run for Office si basa sull’API dell’azienda BallotReady, che aiuta gli utenti ad entrare più facilmente in contatto con le questioni che stanno loro a cuore rimanendo aggiornati su tutte le prossime elezioni a livello federale, statale e locale. Una volta chiarito dall’utente quali sono le tematiche a lui più vicino per le quali vuole spendersi, l’applicazione indirizza verso i ruoli potenziali più adatti.

Tra le altre cose, Run for Office permette anche di condividere adesivi e candidature con gli amici per fare campagna elettorale. Agli utenti viene anche data la possibilità di segnalare gli amici che vedono come leader futuri incoraggiandoli candidarsi. Già dal 2018 la piattaforma si è prodigata per avvicinare gli utenti alla politica aiutando – secondo i dati che fornisce – più di 1,2 milioni di persone a registrarsi per votare nel 2020 metà dei quali erano primi elettori.

Il ruolo dei social nella formazione delle future leadership politiche

Snapchat ha affermato che vuole avere un importante impatto a livello sociale: «Speriamo che il lancio del mini ‘Run for Office’ cambi l’idea di chi può fare politica – che non importa chi sei, da dove vieni – che puoi fare la differenza nella tua comunità locale, candidandoti in base alle questioni che gli stanno più a cuore».

Questa non è la prima incursione di Snapchat negli sforzi per andare a votare; nel 2018, ha aggiunto la registrazione degli elettori all’interno della sua app, e nel 2020, la società ha introdotto più funzioni in-app, tra cui una guida per gli elettori e una lista di controllo del voto.

L’azienda ha detto che ha aiutato più di 1,2 milioni dei suoi utenti a registrarsi per votare nel 2020, e la metà di questi erano primi elettori. Si stima che gli strumenti di educazione elettorale in-app sono stati utilizzati da più di 30 milioni di utenti Snapchat. L’azienda sostiene di raggiungere il 90% dei giovani tra i 13 e i 24 anni negli Stati Uniti, e gran parte di questa fascia demografica deve ancora votare o era idonea a votare per la prima volta nelle elezioni del 2020.

Lo strumento Run for Office si basa sul lavoro che Snap ha già fatto, collaborando con il Center for Information & Research on Civic Learning and Engagement (CIRCLE) al Tisch College della Tufts University. Secondo la ricerca CIRCLE, questa generazione giovane e diversificata vuole guidare il cambiamento politico.

“Speriamo che il lancio del mini ‘Run for Office’ cambi l’idea di chi può essere in ufficio – che non importa chi sei, da dove vieni, che puoi fare la differenza nella tua comunità locale, candidandoti in base alle questioni che gli stanno più a cuore”, ha detto Sofia Gross, capo delle partnership politiche e dell’impatto sociale di Snap.

Ha aggiunto che l’azienda crede di avere un ruolo importante e a lungo termine per incoraggiare la prossima generazione di leader a candidarsi. “Vogliamo contribuire a plasmare una democrazia più riflessiva ed equa per tutti gli americani, e questo include la Snapchat Generation – non vediamo l’ora di vedere tutto quello che faranno”.