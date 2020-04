Fake news spalmabili (a.k.a. ‘la delusione di non trovare il coltello di plastica nel tappo della Nutella) | VIDEO

In un periodo in cui si è costretti a rimanere in casa – in quasi tutto il mondo – la trovata del Coltello nel tappo della Nutella è stato un dolce passatempo. Il tutto è partito da un video su TikTok dove un utente ha mostrato quella che, per gli amanti della famosa crema spalmabile, sembrava essere una vera e propria scoperta. Peccato che il tutto non fosse vero e togliere quella pellicola protettiva – utilizzata per evitare di far seccare il prodotto – resta sempre molto complicato.

LEGGI ANCHE > Non esiste la fotografia di Mussolini alle spalle di Salvini con la mascherina

Nonostante si sia trattato di una bufala bella e buona, la storia del coltello nel tappo della Nutella è diventata un vero e proprio passatempo e sui social si sono scatenati nel mostrare le reazioni deluse di chi, con tante aspettative, ha provato a verificare di persona la veridicità di quella scoperta.

Quanti anni avevate quando avete scoperto questa cosa? Io 48 anni, 5 mesi e 16 giorni. pic.twitter.com/6LKxx961uj — Fabiola Lasociale (@Losca71) April 18, 2020

Coltello nel tappo della Nutella è, purtroppo, una bufala

Eppure il video è stato realizzato nei minimi dettagli. Alla fine, però, la realtà è ben differente e nessun barattolo con coltello nel tappo della Nutella – non solo per aprire la confezione e rimuovere la pellicola protettiva, ma anche per spalmare la famosa crema di nocciole – è mai stato messo in commercio. La Stampa Tv ha pubblicato un video in cui si mostrano le reazioni deluse delle persone che hanno provato a verificare questa storia.

Le fake news dolci (che non fanno male a nessuno)

Insomma, si tratta di una bufala. Ma di quelle innocue e che non fanno male a nessuno. Purtroppo quella versione del barattolo di Nutella non esiste, ma questa vicenda potrebbe spingere la Ferrero a pensare a un nuovo packaging per il futuro.