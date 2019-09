Il lago a Colli Albani, la metro chiude causa maltempo | VIDEO

Non è un gioco di parole. C’era davvero un lago a Colli Albani. L’acqua che si è accumulata in seguito al nubifragio che ha interessato alcune zone della Capitale nella giornata del 2 settembre ha causato la chiusura di una delle stazioni della metro A. Dalle 19 circa, infatti, la stazione è stata inagibile per l’acqua che – arrivando fino al ginocchio – è penetrata nelle infrastrutture.

LEGGI ANCHE > Metro Roma, chiuse Repubblica e Cipro per allagamenti dopo il temporale

Colli Albani, l’allagamento della metropolitana di Roma

I disagi per l’allagamento a Colli Albani

Atac ha informato, attraverso un tweet, che i treni transitano senza fermarsi nella stazione della metro A di Roma. L’ennesimo inconveniente all’impianto, dopo le chiusure del mese di agosto per lavori di riammodernamento. La linea della metro A non ha subito sostanziali rallentamenti, anche perché il problema – come documentato anche da diversi utenti sui social network – sono avvenuti nel vano di accesso ai binari della metropolitana.

Si è allagata Colli Albani. POOL PARTYYYY — lvlssgeneration 🏳️‍🌈 (@skeletonplace) September 2, 2019

Qualcuno ha anche lamentato che non sono state date sufficienti indicazioni agli utenti della metro A sulla chiusura della stazione: in modo particolare, si segnalano disagi all’interno dei treni, con i monitor di servizio e gli altoparlanti che non hanno dato conto dell’inagibilità della stazione.

Il maltempo che si sta abbattendo sulla Capitale – e che continua a perdurare anche nel corso della serata – potrebbe provocare ulteriori danni.

(FOTO e VIDEO dell’allagamento della metro a Colli Albani dall’account Twitter di Elio Cicala)