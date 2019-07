Clochard picchiato e bruciato vivo a Verona, scattano tre fermi

Oggi effettuati tre fermi: due senzatetto romeni, come la vittima, e un italiano. Esclusa per ora la matrice razziale

Una nuova aggressione a danno di un senzatetto scuote la provincia di Verona. Lo scorso lunedì un clochard è stato trovato esanime vicino ad un binario della stazione di Villafranca. L’uomo, identificato come il 42enne romeno Vasile Todirean, era stato picchiato e bruciato. La squadra mobile della Questura di Verona ha oggi comunicato di aver compiuto tre fermi.

Sono tre le persone fermate all’interno dell’indagine sull’aggressione di Vasile Todirean. Si tratta di due romeni, entrambi dei senzatetto come la vittima che ora è in terapia intensiva, e un italiano residente a Villafranca. Sono stati individuati grazie alle telecamere di sorveglianza. «L’attività è ancora coperta da segreto istruttorio – ha dichiarato il dirigente della Squadra mobile Roberto Di Benedetto – perché le indagini e gli accertamenti sono ancora in corso». Non è ancora chiaro il motivo della lite che avrebbe portato al pestaggio violento, ma gli inquirenti escludono per ora una aggressione di matrice razziale. «Hanno problematiche di inserimento sociali e il fatto secondo noi è maturato in quell’ambito» ha infatti aggiunto Di Benedetto durante la conferenza stampa. Su questa linea anche la dichiarazione del vicepremier leghista Matteo Salvini, che ha ringraziati le forze dell’ordine e gli inquirenti «per la rapidità» aggiungendo «resteranno delusi quelli che pensavano di accusare di razzismo la comunità veronese».

