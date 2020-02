Sembra quasi una barzelletta quella messa in scena da Clemente Mastella domenica 2 febbraio: mi dimetto da sindaco, ma mi ricandido a sindaco. L’ora ex primo cittadino di Benevento ha deciso di interrompere la sua carica e ricandidarsi per mandare un segnale alla Lega che «non mi vuole, mi sta creando parecchi problemi. Molti, molti problemi».

Clemente Mastella si è dimesso da sindaco di Benevento, ma si ricandiderà subito

L’aria di tempesta si registrava già da qualche tempo. Clemente Mastella si era lasciato andare in una intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano in cui aveva anticipato l’ipotesi delle dimissioni. «Un arraffa arraffa continuo. Chi chiede, chi avanza, chi tradisce, chi perisce – riportava il giornale diretto da Marco Travaglio il 25 gennaio – Ma sai che dico? Mi dimetto da sindaco. E mo’ basta! Faccio piazza pulita». E così abbia fatto: le dimissioni sono state consegnate ufficialmente, e al leghista restano 20 giorni per cambiare idea. Ma a giudicare dalle sue dichiarazioni, riportate tra gli altri anche dal Corriere della Sera, non sembra intenzionato a fare un passo indietro . «Io ora mi sono dimesso e sapete che c’è? Mi sono dimesso da sindaco e mi ricandido a sindaco. – ha dichiarato Mastella – Così vediamo se c’è qualcuno che vuole continuare a creare problemi oppure no. Perché ora ci sono anche le Regionali, qua in Campania. E io sono leale al centrodestra solo se il centrodestra è leale con me. Mi sembra una cosa di buon senso, no?». Clemente Mastella infatti starebbe reagendo ad una implosione della sua maggioranza avvenuta in consiglio comunale e scatenata proprio dai “suoi”. L’abbandono di molti dissidenti aveva portato alla creazione di vari gruppi autonomi di consiglieri e in vista delle elezioni regionali l’ex primo cittadino vorrebbe depurare la sua squadra dai “traditori”.

(Credits immagine di copertina: Facebook Clemente Mastella)