Il lutto in casa di Claudia Galanti

Mentre Claudia Galanti prova ancora una volta a dare una svolta alla sua vita con il progetto #foodbeats legato alla cucina, arriva una notizia tremenda dal Paraguay. Il papà della Galanti è deceduto. I due avevano da poco ritrovato un rapporto anche se a distanza. Una notizia tremenda per Claudia che, ricordiamo, da 4 anni vive con il compagno Arnaud Mimran in carcere, rinchiuso a Parigi per una serie di reati fiscali e non.

LEGGI ANCHE > Pago, la brutta sorpresa in mattinata: «Sono stato derubato»

Claudia Galanti, la carriera

Claudia Galanti è nota nel personaggio dello spettacolo e della moda. Nel 2010, il pubblico lo ricorderà, ha partecipato all’edizione dell’Isola dei Famosi. Successivamente, la sua carriera di opinionista televisiva l’ha portata a fare un tour tra le principali trasmissioni televisive italiane, sia sulle reti Rai, sia su Mediaset: L’Italia sul 2, Quelli che il calcio, Le amiche del sabato, Domenica Cinque, Verissimo e Domenica Live.

La modella ha sempre ricordato di aver avuto un debole per la cucina, affermando di essere molto capace ai fornelli. Per questo motivo, nell’ultimo periodo aveva deciso di dedicarsi al progetto di #foodbeats: dopo aver appreso l’arte della pasticceria e dopo essere stata seguita da esperti del settore, il suo sogno di sempre è stato quello di lanciarsi nel mondo del food e della produzione di dolci in particolare.

La notizia di oggi è arrivata inaspettata e la redazione di Giornalettismo rivolge un caloroso in bocca al lupo alla showgirl.