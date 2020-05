Le Terme di Caracalla cancellano la stagione, ma a Roma questa estate la cultura ci sarà con “Il Cinema in Piazza”. Dopo settimane di attesa i ragazzi del Cinema America hanno annunciato di aver spostato l’inizio solitamente previsto a giugno per i primi di luglio, così da fare compagnia tino al 30 agosto con le arene a romani e turisti. L’annuncio è arrivato con un post su Facebook.

IL CINEMA IN PIAZZA CI SARÀ! ✊Confermiamo la stagione estiva de Il Cinema in Piazza a San Cosimato, alla Cervelletta e… Gepostet von I ragazzi del Cinema America am Dienstag, 19. Mai 2020

Il Cinema in Piazza torna dunque a Roma, lo fa con un obiettivo ben preciso che viene rimarcato nel messaggio: “Il nostro obiettivo è di opporci al distanziamento sociale, mantenendo il distanziamento fisico”. La manifestazione ha il chiaro obiettivo di allietare romani e turisti in un’estate che si annuncia molto diversa dalle altre, con tanti cittadini che ad agosto non andranno in vacanza anche in virtù della grave crisi economica che stiamo attraversando.

Il Cinema in Piazza è da anni il fiore all’occhiello delle manifestazioni culturali completamente gratuite a Roma, che l’anno scorso si è allargato ulteriormente con tre arene che sono tutte confermate: gli appuntamenti sono a Piazza San Cosimato a Trastevere, ad Ostia e al Casale della Cervelletta. Ogni anno vengono proposti grandi film e retrospettive, con ospiti nazionali ed internazionali e l‘obiettivo per l’organizzazione è garantire anche per questa particolarissima edizione un ricco programma.

Naturalmente i posti saranno di meno, per mantenete la distanza di un metro tra gli spettatori, ma la voglia di stare insieme e vedere grandi film sarà la stessa di sempre. Il Cinema in Piazza, se si escludono i drive in già annunciati, è il primo grande evento culturale annunciato a Roma per questa estate post lockdown. L’appuntamento è dal 3 luglio al