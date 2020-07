E lancia una frecciata ai calciatori, rei di essersi lamentati per il troppo caldo

Ciccio Graziani ha postato sulla propria pagina Facebook un video in cui è intento a fare alcuni lavori da muratore nel giardino della propria abitazione. Nel farlo, però, ha lanciato una frecciata ai calciatori, rei – a suo dire – di essersi lamentati per il troppo caldo che devono affrontare nel giocare a luglio e ad agosto anche in orari diurni.

LEGGI ANCHE –> Lo spot con Graziani che sta diventando virale

«Io ce l’ho con quelli che si lamentano di dover giocare a pallone alle 17.15, alle 19.30 e alle 21.45. È dalle 8 che c’è da fare questo passetto di cemento. Stiamo lavorando per farlo e per portarlo a destinazione. Se venissero qui a fare queste cose, io dico che preferirebbero giocare a pallone, sicuro. Vero, Roberto? Che ne dici?», chiede Ciccio Graziani al muratore. «Si lamentano. Guardate qua Roberto: 66 anni, va in pensione tra qualche mese. Ditemi voi se una persona così ancora deve stare a lavorare. Si lamentano… fa troppo caldo, vogliono il fresco, l’aria condizionata. Qui, ragazzi, attacchiamo la mattina alle 8 e finisci alle 18 di sera, con questo caldo io dico che se venissero qui preferirebbero giocare a pallone, datemi retta. E con questo, ragazzi, vi saluto e vi ringrazio, perché qui c’è da lavorare ancora», dice Ciccio Graziani con il suo tipico accento romano, nel video che è stato registrato dalla moglie Susanna e postato su Facebook. Ciccio Graziani lo ha intitolato ‘Il lavoro nobilita l’uomo!’.

Il lavoro nobilita l'uomo! Le parole stanno tutte in questo breve video girato da mia moglie Susanna, in compagnia del mio caro amico Roberto.Buona giornata a tutti amici! Gepostet von Francesco Graziani am Donnerstag, 2. Juli 2020

La Serie A e la diatriba sull’orario di inizio delle partite

La polemica di Ciccio Graziani fa paradossalmente da eco alla notizia di un probabile anticipo di mezz’ora dell’orario di inizio delle partite di Serie A. Dunque le partite originariamente previste alle 17.15 inizierebbero alle 16.45, quelle previste per le 19.30 alle 19 e soprattutto quelle originariamente previste per le 21.45 inizierebbero alle 21.15, con grande gioia per le televisioni, che a causa dell’ora tarda hanno visto ridurre notevolmente l’audience. Una decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore.

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT DAL VIDEO PUBBLICATO SU FACEBOOK DA CICCIO GRAZIANI]