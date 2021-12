Non richiamate il numero dell’sms «ciao ho provato a chiamarti»

Se avete ricevuto un sms che vi invita a contattare un numero piuttosto anomalo, non è il caso di rispondere. Il testo del messaggio è: «Ciao ho provato a chiamarti, richiamami al 89343444 baci». Stando alle testimonianze che abbiamo raccolto e al confronto su forum specializzati in rete, il numero telefonico da cui parte questo messaggio cambia di volta in volta e non è mai lo stesso. Il risultato, però, è identico: rimanda a questo numero decisamente anomalo – 89343444, appunto – che è un servizio a pagamento e che, quindi, comporta un esborso economico per la telefonata.

LEGGI ANCHE > Tutte le nuove tecnologie di smishing, da quello sul Covid-19 a quello sul tracciamento dei pacchi

«Ciao ho provato a chiamarti», l’sms truffa e il numero che non va mai ricontattato

«Ho richiamato ma fortunatamente non ho credito e si è chiusa la chiamata» – è la testimonianza di un utente su un forum ad hoc per le truffe telefoniche. «Confermo anche io SMS truffa per farsi richiamare» – scrive un altro utente sulla stessa conversazione aperta. Il numero da cui abbiamo ricevuto l’sms truffa iniziava con un prefisso “347”, ma altri lo hanno ricevuto anche da altre utenze telefoniche.

Possibile che si tratti di un’azione di smishing, anche un po’ rudimentale rispetto alle tecniche a cui siamo abituati in questo periodo. Solitamente, infatti, si utilizzano mittenze fasulle ma verosimili (ad esempio, vi abbiamo parlato di presunti sms inviati da Poste Italiane, che in realtà non erano tali). Adesso, invece, chi ha fatto partire questo tentativo di truffa utilizza delle sequenze telefoniche casuali, che dovrebbero far insospettire l’utente (dal momento che non le vede salvate nella propria rubrica). Inoltre, spesso le ultime tecniche di smishing prevedono l’indicazione di un link su cui cliccare (un’azione molto più immediata rispetto a una chiamata: c’è un tempo di riflessione in cui l’utente può effettivamente pensare a una truffa).

In ogni caso, nelle ultime ore sembra che diverse utenze italiane abbiano ricevuto il messaggio Ciao ho provato a chiamarti che chiede di richiamare al 89343444. Un’altra ondata simile è avvenuta circa 17 giorni fa, sempre in base al numero elevato di segnalazioni che siamo riusciti a rintracciare in rete.