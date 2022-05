Chrome avrà presto un editor per fare screenshot

Google Chrome dovrebbe presto ottenere nuovi strumenti per la modifica avanzata degli screenshot grazie ad un nuovo flag sviluppatore in «Google Canary». Secondo Neowin, Google starebbe lavorando ad un editor di screenshot integrato implementato per il suo browser Chrome. L’ultimo aggiornamento del canale «Canary» introdurrebbe un nuovo flag per avviare nuovi strumenti nell’editor screenshot. Sono nuovi strumenti nella versione beta di Chrome che danno agli utenti la possibilità di aggiungere e ridimensionare varie forme come cerchi, linee, frecce e quadrati, oltre a opzioni per la regolazione dello spessore, diverse forme del pennello, sorrisi, didascalie del testo e altro ancora. Microsoft Edge ha anche un editor di screenshot (nominato «Web Capture») ma, in questo momento, offre solo l’input penna per disegnare a mano libera (o con il mouse).

Chrome a breve avrà un editor per gli screenshot

Neowin non è stato in grado di far funzionare correttamente molte delle nuove funzionalità annunciate e, infatti, pare che queste ultime siano ancora nelle primissime fasi di sviluppo. Non c’è ancora molto che tu possa fare, poiché se aggiorni il browser addirittura i tuoi screenshot vengono eliminati. Già l‘anno scorso Google stava sperimentando i flag per l’editor, ma questi hanno iniziato a funzionare solo ora, e nemmeno del tutto. L’editor non è ancora pronto: si blocca in modo anomalo quando viene richiamato sul sistema, la barra degli strumenti sparisce quando si utilizza e Chrome rimuove gli screenshot al ricaricamento della pagina. Puoi però rivolgerti all’editor di screenshot in Chrome Canary scaricando «Canary» da Google e digitando «Chrome://flags» nella barra degli indirizzi, quindi abilitare «Schermate del desktop» e «Modalità di modifica delle schermate del desktop», e riavviare il browser. Per eseguire lo screenshot di una pagina Web, sarà sufficiente selezionare il pulsante «Condividi» all’estrema destra della barra degli indirizzi e selezionare «Screenshot» nonché «Modifica» quando viene visualizzata l’anteprima dello screenshot. All’inizio di questa settimana, Microsoft Edge ha ottenuto, per la prima volta, più del 10% della quota di mercato dei browser desktop, anche se è ancora molto lontana da Google Chrome in termini di base di utenti (Chrome attualmente ha circa 6,5 ​​volte il numero di utenti di Microsoft).