Oggi, alle 16, il governo deciderà se chiudere le discoteche in tutta Italia

Il governo sembra essere intenzionato a una chiusura discoteche in tutta Italia. Questo pomeriggio, alle 16, ci sarà una riunione tra il ministro della Salute Roberto Speranza e quello degli Affari Regionali Francesco Boccia insieme ai rappresentanti di tutte le regioni italiane. In virtù dell’aumento dei contagi (629 nelle ultime 24 ore), il governo ha stabilito di voler prendere provvedimenti sulla movida.

Chiusura discoteche, la decisione del governo alle 16

Alla riunione parteciperà anche il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, portatore di una proposta alternativa: con la chiusura discoteche, il governo avrebbe pronto un fondo da 100 milioni di euro per risarcire i gestori dei guadagni perduti in questi secondi quindici giorni di agosto.

La decisione sembra essere inevitabile, viste le scene a cui si è assistito nel week-end di Ferragosto: solo Calabria e Basilicata hanno annunciato la chiusura dei locali notturni in cui si balla (anche all’aperto), mentre altre regioni hanno preso provvedimenti restrittivi (come l’imposizione delle mascherine e dei due metri di distanziamento). Altre regioni ancora, invece, non sono intervenute sul tema.

Chiusura discoteche inevitabile dopo violazioni di Ferragosto

La frammentazione degli interventi ha creato un clima decisamente difficile da gestire in tutta Italia, con l’età media dei pazienti covid che si è abbassata e con i casi di contagio da importazione che si sono moltiplicati dopo la fine del periodo di vacanza (in cui tanti giovani hanno frequentato i locali notturni). Ora, occorrerà coordinarsi con i vari territori per decidere su una ulteriore stretta che, a questo punto, appare inevitabile.