Non c’è spazio per la politica attiva nella vita di Chiara Ferragni. La famossissima fashion blogger si trova a Venezia dove questa sera sarà proiettato il documentario che la regista Elisa Amoruso ha cucito attorno alla sua vita fatta di successi, critiche e haters. Sbarcata al Lido per la Mostra del Cinema, la bionda imprenditrice ha parlato a 360° della genesi di Unposted, rivelando anche alcuni suoi piani per il futuro. Tra questi non ci sarà, sicuramente, una discesa in politica.

Ha usato un «mai» categorico rispondendo alla domanda della giornalista dell’AdnKronos che l’ha intervistata a poche ore dalla proiezione nella Sala Giardino di Unposted, come pellicola fuori concorso nella sezione Sconfini, alla Mostra del Cinema di Venezia. Quel mai per ribadire come la politica non sia uno degli sbocchi futuri in cui far confluire la sua vita ricca di successi e impegni, anche insieme al marito Fedez e al figlio Leone, diventato una vera star social.

Chiara Ferragni dice no alla politica

Sarà la sera di Unposted a Venezia, dunque. La vigilia è stata vissuta con intrepida attesa da Chiara Ferragni che ieri, sul suo profilo Instagram, ha raccontato tutte le ansie per questa serata che stava attendendo da tempo: «Lasciare a qualcun altro, la regista Elisa Amoruso, raccontare la mia storia e approfondire tutto ciò che ho vissuto è stato spaventoso, ma logico».

«Sono molto più di un selfie»

Concetti ribaditi anche all’AdnKronos, dove Chiara Ferragni ha tenuto a sottolineare che questo documentario la mostra in tutta la sua autenticità e senza i filtri social che, spesso e volentieri, rimandano ai suoi fan (e agli haters) un’immagine ben diversa dalla ragazza che era e della donna che è diventata: «Sono molto più di un selfie».

(foto di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI)