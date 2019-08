Boccone amaro nell’insalata più famosa di sempre. Parliamo della società TBS Crew, di cui Chiara Ferragni è diventata Ceo e presidente alla fine del 2017, con l’allora socio di minoranza Riccardo Pozzoli. L’imprenditore, ed ex fidanzato dell’imprenditrice digitale, ha venduto la sua quota nel 2018, e con il nuovo socio ci sarebbero già dei problemi.

Divergenze dentro The Blonde Salad: il socio di Chiara Ferragni critica la sua gestione

Per lasciare il 45% di Tbs, Riccardo Pozzoli avrebbe accettato l’offerta non proprio da capogiro si 750mila euro. Al suo posto è subentrato tramite Esuriens Pasquale Morgese, il quale però ha molto da ridire sulla gestione della società intrapresa da Chiara Ferragni. Terreno di scontro sembrerebbe essere stato, secondo quanto riporta Italia Oggi, l‘approvazione del bilancio 2018 di Tbs crew, anno del debutto di Ferragni nel suo ruolo di presidente e Ceo, e occasione nella quale Morgese ha fatto verbalizzare di essere insoddisfatto e che «si aspettava un aumento più consistente dei ricavi dell’esercizio e un utile più alto». Parole che sembrano contrastare con i risultati ottenuti negli ultimi anni: non a caso solo a giugni Chiara Ferragni aveva elargito un bonus ai suoi dipendenti di 3.400 euro proprio per premiarli dei grandi risultati raggiunti e del successo della compagnia Tbs Crew che gestisce il sito multimarca theblondesalad.com, il blog, e la talent agency. In una nota inoltre Tbs Crew evidenziava che il successo «di fatturato e redditività» poteva essere misurato proprio guardando l’incremento dello staff che lungo il 2019 è raddoppiato da 7 a 15 dipendenti a tempo indeterminato.

Il risultato è che il bilancio è stato approvato solo dall’influencer, che detiene il 55% della società. Le critiche però andrebbe oltre i risultati non all’altezza delle aspettative, e colpirebbero Chiara Ferragni proprio nella gestione della Tbs Crew. Non solo, la Esuriens starebbe minacciando di ricorrere alle vie legali per far valere il proprio diritto di nominare un nuovo consiglio di amministrazione. Il diritto a esprimere uno dei consiglieri assegnato ad Esuriens grazie ad un patto parasociale sarebbe un diritto che, secondo quanto riporta sempre Italia Oggi, Chiara Ferragni avrebbe a suo tempo concesso all’ex Riccardo Pozzoli ma che non sarebbe stato trasferito al nuovo socio.

(Credits Immagine di copertina: © Jack Abuin/ZUMA Wire)