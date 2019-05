Chiara Appendino con un post sul suo profilo ufficiale Facebook commenta i risultati di queste elezioni e si congratula con il nuovo presidente della Regione Alberto Cirio. Esprime grande sostegno anche al leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio «che esorto a proseguire con le importanti iniziative di Governo avviate ».

Il commento di Chiara Appendino: «Sostegno a Di Maio, non smettiamo di ascoltare la gente»

Chiara Appendino commenta l’esito delle urne piemontesi riconoscendo un «un exploit della Lega che, per quanto mi riguarda, a Torino non giunge del tutto inaspettato», dicendo che il risultato ottenuto dal partner di governo «deve essere profondamente compreso e rispettato, anche e soprattutto perché è ancora più marcato nelle zone più difficili della città». La sindaca di Torino lancia un augurio al Movimento, dicendo che «il nostro compito è quello di non smettere mai di ascoltare queste persone e di occuparci, con maggior forza e convinzione dei tanti problemi che riguardano tutti i torinesi».

Non può non congratularsi con il neo Presidente della Regione Alberto Cirio, ma rivolge anche un saluto al governatore uscente Sergio Chiamparino, ringraziandolo «per il lavoro svolto in questi tre anni nei rispettivi ruoli, posso dirlo, mettendo sempre davanti a ognuno di noi l’interesse delle Istituzioni e delle Comunità che rappresentiamo».

«Ringrazio Giorgio Bertola per essersi speso con tutte le sue forze in questa faticosa campagna elettorale. Sono certa che tutti i Consiglieri Regionali che verranno eletti si spenderanno per portare avanti le idee del Movimento 5 Stelle in Piemonte» continua la sindaca di Torino, rivolgendo un grazie anche a «tutti i dipendenti pubblici e ai cittadini coinvolti nelle procedure di voto che con il loro lavoro hanno permesso e stanno permettendo ancora una volta questo straordinario esercizio democratico».

(credits immagine di copertina: ANSA/ ALESSANDRO)