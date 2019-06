Altro che «sbruffoncella pagata da chissà chi». Giorgia Linardi, portavoce della Sea Watch, risponde senza problemi alle accuse mosse da Matteo Salvini alla capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete che nel pomeriggio ha forzato il blocco entrando in acque italiane, e che si trova ora al largo del porto di Lampedusa dove le forze dell’ordine sono salite a bordo per verificare i documenti. «Sullo sbruffoncella non rispondo, non mi abbasso a questi tipo di comunicazione» ha risposto Linardi interpellata dalla trasmissione di La7 Tagadà, e spiega chi è che paga Rakete.

LEGGI ANCHE > Chi è la capitana della Sea Watch che Salvini ha definito “sbruffoncella”

🔵 Aggiornamento dalla nave: la Guardia di Finanza è ancora a bordo e si attendono istruzioni.#SeaWacht3 pic.twitter.com/DzTexpGS1v — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) June 26, 2019

Ecco chi è che paga Carola Rackete, la capitana «sbruffoncella» della Sea Watch

A pagare Carola Rackete è la Ong con le donazioni fatte dai volontari. «Il comandante ha un contratto limitato al periodo in cui si trova a bordo su base freelance» risponde Linardi, chiarendo che il capitano Carola Rackete «viene pagato il minimo indispensabile in quanto professionista» I soldi del suo “stipendio” arrivano «dall’organizzazione Sea Watch» che a sua volta «trae i propri fondi da donatori privati». Nessun complotto né finanziamento strategico: «L’unico grosso donatore che abbiamo è la chiesa protestante tedesca». E per chi avesse altri dubbi, Giorgia Linardi invita a consultare «i report annuali dell’organizzazione» o chiedere conto «all’agenzia delle entrate tedesche».

«Prima con L’Italia abbia salvavamo migliaia di vite»

Linardi è stata incalzata dall’assessore Terzi, che accusa l’organizzazione di avere anche altri fini «oltre a quello di salvare le vite umane» ovvero di «creare un caso». La scelta di forzare il blocco italiano e non quello tunisino ne sarebbe la prova: Terzi spiega infatti che la Tunisia era stata esclusa perché avrebbe avrebbero trattenuto e rimpatriato i migranti a bordo ma «è la stessa sorte» che sapevano li avrebbe attesi anche in Italia. Giorgia Linardi ha risposto che sono anni che «portiamo avanti una missione umanitaria» e «abbiamo salvato migliaia di persone» lavorando insieme alla Guardia Costiera e la Marina Militare, prima che questo governo cambiasse il modus operandi.

(Credits immagine di copertina: Fermo immagine video twitter SeaWatchItaly)