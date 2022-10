La piattaforma ha annunciato l'avvio di una fase di test per permettere agli utenti di versare una certa cifra per vedere quanto da loro scritto "in evidenza" per qualche secondo in più

Siete disposti a pagare per vedere il vostro messaggio in evidenza, per più tempo, nella chat Twitch?

I social e le piattaforme assimilabili – per dinamiche – a questo macro-contenitore sono sempre più il regno dell’apparenza. Dai filtri per apparire (a volte) in modo differente dalla realtà, a quel “protagonismo egoriferito” attorno a cui si generano e hanno successo alcuni account. E l’ultima iniziativa, per ora in fase di test, della “chat elevata” su Twitch va proprio in quella direzione. Un punto di non ritorno, visto che si “chiede” all’utente di pagare per vedere il proprio messaggio “in evidenza” per un tempo maggiore rispetto al flusso degli altri messaggi sui vari canali.

L’annuncio è arrivato direttamente dalla piattaforme di diretta in streaming che nel corso degli anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio fondamentale nelle dinamiche online. Perché le trasmissione in diretta sono diventate sempre più social, grazie all’interazione in tempo reale con chi si collega per assistere a una trasmissione. E ora Twitch vuole provare a monetizzare attraverso i messaggi. Attraverso quella voglie di “emergere” di alcuni utenti che potrebbero essere disposti a pagare per vedere il proprio messaggio non sprofondare nell’anonimato, soffocato da quelli degli altri utenti nella chat in perenne aggiornamento.

Chat elevata Twitch, come funziona e quanto costa

La chat elevata Twitch – o elevated chat, per utilizzare il nome ufficiale di questo progetto – è ufficialmente entrata nella fase di test. Non per tutti, non su tutti i canali: «Gli spettatori dei canali partecipanti (alla fase di sperimentazione, ndr) possono effettuare un pagamento una tantum per elevare il loro messaggio in chat. Gli spettatori possono scegliere tra 5 livelli di pagamento. La durata dell’elevazione del messaggio di chat di uno spettatore aumenta in base all’importo contribuito». E il tariffario, in dollari, è stato pubblicato dal blog della piattaforma.

Dai 5 dollari per vedere il proprio messaggio “elevato” in chat per 30 secondi, ai 100 dollari per vederlo in primo piano per due minuti e mezzo. Ovviamente, se più utenti nello stesso momento decidessero di versare una determinata cifra, subentrerebbero problematiche di visualizzazione. Per questo ci sarà un team di moderazione che gestirà il tutto, basandosi su alcuni principi di gerarchia e priorità.