Cos’è e perché è importante per una struttura alberghiera il “Channel manager”

La chiave di volta del turismo – in Italia e non solo – è la digitalizzazione. Nel monografico di oggi, ci siamo concentrati su molti aspetti delle innovazioni che hanno dato ancor più respiro a un settore fecondo, rappresentando una quota portante del nostro Prodotto Interno Lordo. Oltre alle bellezze e alla varietà dei nostri territori, parte del merito va anche data ai nuovi strumenti messi a disposizione delle strutture alberghiere, come il cosiddetto “Channel manager“. Si tratta di un software fondamentale che aiuta gli albergatori a gestire simultaneamente le prenotazioni su diverse piattaforme.

Sono moltissime, infatti, le strutture alberghiere che non si limitano ad avere un sito ufficiale a cui gli utenti (potenziali clienti) possono rivolgersi per effettuare la prenotazione di una o più camere. Sono anche molti quelli che non hanno un portale ufficiale e utilizzano piattaforme OTA (Online Travel Agency), intermediari online e aggregatori per sviluppare il proprio business e-commerce nel mondo del turismo alberghiero. I dati più recenti, per quel che riguarda l’Italia, mostrano come il ricorso a queste ultime soluzioni sia in crescita, anche se i canali diretti (compresi quelli non digitali) restano ancora i preferiti.

Channel Manager, cos’è e perché è importante per gli albergatori

Ma come si fa a gestire le richieste che arrivano dalle piattaforme “non ufficiali”? Per gli albergatori diventa necessario ricorrere a un software chiamato “Channel manager”, ovvero uno strumento digitale che gestisce gli annunci e le “vendite” sui diversi portali a cui si fa affidamento per ampliare la platea di potenziali turisti nella propria struttura. Sul mercato ci sono molte aziende che offrono questo servizio che ha delle caratteristiche ben precise: il software si collega alla PMS (il sistema di gestione alberghiera) della struttura alberghiera e anche a tutti gli altri canali di distribuzione (in formato digitale) scelti dall’albergatore (OTA o aggregatori come i famosi Booking ed Expedia). Ovviamente, all’interno di questi canali da gestire va inserito (qualora ci fosse) anche il sito ufficiale della struttura alberghiera.

Il Channel Manager, dunque, è uno strumento unico che consente di aggiornare automaticamente tutte le tariffe, la disponibilità e tutti in singoli dettagli delle offerte e delle camere messe a disposizione dei potenziali clienti. Visto l’immenso quantitativo di soluzioni e l’alto numero di potenziali villeggianti, il software consente di aggiornare simultaneamente tutti i canali collegati, con aggiornamenti in tempo reale (soprattutto per quel che riguarda la disponibilità in una determinata data).

I punti di forza

Oltre alla digitalizzazione della parte gestionale, attraverso software ad hoc), l’importanza strategia di un buon Channel Manager è sintetizzabile in tre punti chiave:

Aumento delle prenotazioni , come effetto riflesso aprendo la proposta a un pubblico più ampio attraverso la “vendita” su più canali.

, come effetto riflesso aprendo la proposta a un pubblico più ampio attraverso la “vendita” su più canali. Maggior controllo sulle prenotazioni e sulla distribuzione delle camere, potendo intervenire simultaneamente anche sull’aggiornamento delle tariffe su tutte le piattaforme o decidendo – per fare un esempio – di limitare il numero di camere/soluzioni a disposizione degli utenti in un determinato periodo dell’anno.

e sulla distribuzione delle camere, potendo intervenire simultaneamente anche sull’aggiornamento delle tariffe su tutte le piattaforme o decidendo – per fare un esempio – di limitare il numero di camere/soluzioni a disposizione degli utenti in un determinato periodo dell’anno. Centralizzando le prenotazione attraverso un unico software, si facilita la gestione e il controllo, semplificando -attraverso interfacce sintetiche e intuitive – anche la visione della situazione delle prenotazioni.

In linea di massima, dunque, un buon software per il Channel manager può portare a un aumento dei profitti. Anche se questa non è l’unica chiave per la gestione efficiente ed efficace di una struttura alberghiera.