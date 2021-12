La cessione del quinto: come funziona

Ci sono dei momenti nella vita in cui ci si ritrova ad avere bisogno di liquidità senza intaccare i propri risparmi nel conto corrente. Possono avere questa esigenza anche coloro che hanno un’entrata certa ogni mese, ma devono affrontare una spesa imprevista o un acquisto sostanzioso. Una risposta a questa esigenza può essere rappresentata da una particolare forma di prestito garantito, la cosiddetta Cessione del Quinto.

Nell’ultimo periodo questa soluzione sta prendendo sempre più piede e molte più persone ne stanno facendo richiesta. Tutto questo è dovuto sia al fatto che è più accessibile rispetto a prima e sia al fatto che i tassi di interesse si stanno nettamente abbassando.

Per i dipendenti privati e pubblici, inoltre, è previsto, che insieme alla Cessione del Quinto, possano richiedere anche la delega di pagamento come una sorta di finanziamento aggiuntivo. Si tratta in sostanza di un ulteriore finanziamento con le stesse modalità della Cessione del Quinto.

Attualmente ci sono molti istituti finanziari che ti permettono di fare una simulazione della Cessione del Quinto. Uno di questi, ad esempio, è quello previsto dalla Findomestic Banca, leader nel settore finanziario.

Cos’è e come funziona la Cessione del Quinto?

La Cessione del Quinto è stata introdotta per tutti coloro che ricevono una pensione o uno stipendio e non devono dare altre garanzie per ottenere il prestito. Questo finanziamento, infatti, è un prestito garantito dalla pensione o dalla busta paga di un dipendente privato o pubblico.

In particolare, nel caso del dipendente pubblico, la procedura della Cessione del Quinto prevede particolari accordi che rendono la richiesta più veloce e facile.

Questo tipo di finanziamento è costituito da rate a quota fissa e non superiori ad 1/5 della pensione o stipendio, la sua durata è massimo 10 anni e il rimborso verrà effettuato dall’ente pensionistico o dal datore di lavoro, attraverso la trattenuta sulla pensione o sulla busta paga.

La Cessione del Quinto, infine, può essere chiesta anche nel caso in cui il soggetto richiedente ha avuto un trascorso finanziario non particolarmente eccellente o se ha in corso altri finanziamenti.

Findomestic Banca ha ideato una procedura di richiesta della Cessione del Quinto 100% online, che parte dalla simulazione e arriva fino alla definizione della richiesta vera e propria.

Tramite un calcolatore digitale, inoltre, si potrà eseguire una simulazione della Cessione del Quinto, che consente, inserendo le informazioni necessarie, di conoscere l’importo totale, il Taeg e la quota della rata mensile.

Dal sito ufficiale della Findomestic, infine, potrà essere inviata la richiesta per la Cessione del Quinto, attraverso il sistema della firma digitale, dopodiché in un secondo tempo si verrà contattati da un operatore finanziario che avrà il compito di finalizzare il prestito e di assistere il richiedente nella preparazione dei documenti necessari.

Per legge, inoltre, la Cessione del Quinto è protetta da assicurazione, che garantisce il prestito qualora ci siano degli imprevisti come la perdita del lavoro o il decesso del titolare. Il richiedente, quando firmerà il contratto di prestito, dovrà fornire anche una dichiarazione sul suo stato di salute.

La Cessione del Quinto Findomestic, infine, non prevede spese accessorie, come commissioni di istruttoria pratica, di gestione o di intermediazione, o imposta sostitutiva o di bollo, una caratteristica che dà un valore aggiunto a questo prodotto.

Chi può chiedere la Cessione del Quinto Findomestic?

La Cessione del Quinto può essere richiesta dai dipendenti di aziende private o della Pubblica Amministrazione e dai pensionati.

Cessione del Quinto per dipendenti Pubblici

La Cessione del Quinto per i dipendenti dei settori Pubblici può essere richiesta solo da chi ha un contratto di lavoro statale o pubblico a tempo indeterminato. Inoltre, se l’azienda aderisce al sistema NoiPA, ci si può avvalere di particolari agevolazioni, rendendo ancora più veloce e facile richiedere il prestito.

La documentazione iniziale, per chiedere la Cessione del Quinto online, comprende un documento di riconoscimento valido, il codice fiscale e una busta paga dell’ultimo mese.

Cessione del Quinto per dipendenti Privati

I dipendenti del settore privato possono richiedere la Cessione del Quinto solo nel caso in cui abbiano un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’importo del prestito concesso viene calcolato considerando lo stipendio, l’anzianità di servizio e il TFR maturato.

Per poter richiedere la Cessione del Quinto Findomestic è necessario che l’azienda in cui si lavora abbia almeno sedici dipendenti o sia una società o un soggetto equiparato (S.p.A., S.c.a.r.l., S.r.l. Enti, Onlus Cooperative e Fondazioni).

I documenti richiesti al momento della domanda online sono documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale e l’ultima busta paga.

Cessione del Quinto per Pensionati

La Cessione del Quinto per Pensionati può essere richiesta da chiunque abbia un trattamento pensionistico. Per chi è un pensionato INPS (anche ex Inpdap e ex Enpals) sono previste diverse agevolazioni come la gestione resa più semplice, l’erogazione del finanziamento più veloce e il rinnovo più semplificato e rapido.

Tra i documenti da presentare nella prima fase occorre, oltre al documento di riconoscimento e il codice fiscale, anche un documento che attesti che si percepisce la pensione, come il modello CU, il cedolino o il modello O-Bis M.

Vantaggi della Cessione del Quinto

Questo tipo di finanziamento rappresenta sicuramente un valido aiuto economico facile da ottenere per chi ha i requisiti.

Uno dei vantaggi, come abbiamo visto, riguarda il fatto che può essere richiesto anche dai cattivi pagatori dal momento che questo tipo di finanziamento è comunque garantito dalla busta paga o dalla pensione.

Chi, inoltre, possiede sia un elevato stipendio sia un’anzianità lavorativa abbastanza elevata, ha ottime possibilità di ricevere cospicue somme in prestito.