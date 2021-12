Come il smm di Ceres ha offerto una birra a Renatino (il giorno che stacca)

La notizia del giorno è nata e si è sviluppata sui social network. Una pubblicità di Parmigiano Reggiano – nata per essere diffusa in maniera cross-piattaforma – è diventata il centro delle discussioni sulle principali piattaforme per il fatto di aver fatto un ritratto poco lusinghiero di Renatino, un operaio del marchio. Quest’ultimo si è detto contento di lavorare 365 giorni all’anno, di non aver mai visto il mare e nemmeno Parigi. Ovviamente, altre aziende hanno approfittato dell’hashtag del momento per fare una comunicazione aggressiva e altrettanto virale sui social network. L’esempio più calzante è stato quello di Ceres.

Ceres su Renatino, il marketing di rimbalzo sull’hashtag del momento

Ceres ha sovvertito completamente la narrazione sul dipendente scelto da Parmigiano Reggiano per il suo spot:

Ha presentato al suo pubblico sui social network la sua dipendente Francesca, che lavora 220 giorni all’anno (dunque, ha 145 giorni liberi) e che non per questo motivo è sempre felice. Anzi, citando il post, «a volte ci mette tutto il suo odio». È un modo di mettere in evidenza quanto, all’interno di un’azienda, siano importanti gli spazi riservati ai dipendenti: non soltanto nel fine settimana e nei giorni festivi, ma anche in uno spazio di tempo destinato alle vite private di ciascuno.

Poi, per carità, ci sarebbe anche il tema dei salari, il tema del benessere aziendale, il tema delle mansioni coerenti ai mandati ricevuti. Ma – visto che si parla di comunicazione aziendale (anche quella del Parmigiano Reggiano – per quanto incredibile – lo era) – è normale che si facciano emergere alcuni indicatori piuttosto che altri. E Ceres si è inserita lì dove Parmigiano Reggiano ha commesso un autogol: «Renatino – è stato il copy beffa utilizzato dal noto marchio di birra -, il giorno che stacchi ti offriamo una Ceres».