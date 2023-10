La qualità di un centro medico si sceglie così

Quando si parla di salute, la qualità del servizio di assistenza dovrebbe essere sempre al primo posto. La scelta di affidarsi a un centro medico ha infatti un impatto diretto sul proprio benessere e dovrebbe essere per questo ben ponderata. Solo così è possibile assicurarsi delle terapie appropriate e prendersi cura del proprio organismo nel migliore dei modi.

Ma cosa determina la qualità di una struttura sanitaria? Quali sono gli aspetti da considerare quando si sceglie un centro medico?

Cosa fa la qualità di un centro medico?

Un centro medico è una struttura complessa pensata per fornire a una vasta platea di persone un’altrettanto ampia gamma di servizi: dalle cure di base fino ai processi diagnostici e terapeutici più avanzati. Questo è possibile riunendo una squadra di specialisti di provata esperienza e competenza, da cui dipende l’alto livello delle prestazioni offerte e che contribuisce fortemente al prestigio del centro medico.

A seconda dei casi, l’offerta dei servizi medici può essere specializzata in una singola branca della medicina oppure abbracciare una pluralità di campi specialistici, come avviene nei centri polispecialistici. La diversificazione dei percorsi di cura può essere preziosa poiché consente ai pazienti di ricevere trattamenti in differenti ambiti di competenza e, quando necessario, di accedere a consulenze interdisciplinari per affrontare condizioni mediche complesse.

Una struttura di alto profilo mette a disposizione del paziente una grande varietà di servizi:

diagnosi e terapia di una lunga serie di condizioni mediche, afferenti a molteplici campi specialistici

di una lunga serie di condizioni mediche, afferenti a molteplici campi specialistici medicina preventiva , come vaccinazioni, screening per i tumori e consulenze

, come vaccinazioni, screening per i tumori e consulenze trattamento di malattie croniche per mezzo di programmi di monitoraggio e cure personalizzate

per mezzo di programmi di monitoraggio e cure personalizzate terapie fisiche e percorsi riabilitativi

servizi di salute mentale

chirurgia ambulatoriale

La qualità di un centro medico è legata inoltre alle strumentazioni e tecnologie di cui dispone. Un’assistenza sanitaria di livello, che sia capace di garantire l’esattezza degli esami diagnostici e l’efficacia dei trattamenti, deve molto, infatti, ai mezzi e alle abilità tecniche impiegati. Lo sviluppo di procedure cliniche sempre più avanzate è, del resto, una prerogativa fondamentale della scienza medica e dunque una caratteristica dei migliori centri sanitari.

Tra gli aspetti che influiscono sull’efficienza di un servizio medico vanno certamente considerate anche la raggiungibilità fisica della sede e la sua organizzazione interna. Tempi di attesa ridotti, modalità di prenotazione e pagamento agevoli, una buona comunicazione tra il personale della struttura e il paziente sono tutti elementi che contribuiscono alla positività dell’esperienza complessiva.

Centro Medico Santagostino, una scelta di valore

Nel panorama nazionale, il Centro Medico Santagostino, rete di poliambulatori specialistici, si distingue senz’altro per la qualità della sua offerta. Attivo dal 2009, vanta una solida esperienza nel campo dell’assistenza sanitaria grazie a un servizio che offre un vastissimo ventaglio di prestazioni: visite in oltre 80 aree specialistiche, odontoiatria, psicoterapia, fisioterapia, chirurgia di regime ambulatoriale, radiologia e diagnostica per immagini, laboratorio analisi.

L’attività del Santagostino è strutturata per fornire una panoramica globale e interdisciplinare dello stato di salute dei pazienti, grazie a un personale medico altamente selezionato e a strumentazioni di ultima generazione. A questi si aggiunge l’attenzione per la semplificazione dei processi logistici – possibilità di prenotazione e pagamento online, fast check-in, promemoria degli appuntamenti, creazione di una cartella clinica elettronica – e la particolare cura riservata all’accoglienza dei pazienti e alla relazione con essi. Le sedi del Santagostino sono presenti a Milano, Sesto San Giovanni, Buccinasco, Rho, Monza, Nembro, Brescia, Bologna e Roma. Clicca qui e trova il centro medico Santagostino più vicino a te.