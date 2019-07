«Salvini e Savoini hanno cenato insieme prima dell’incontro al Metropol»

La domanda sorge spontanea e viene fuori direttamente dall’articolo pubblicato da Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Matteo Salvini e Gianluca Savoini sarebbero stati a cena insieme esattamente il giorno prima rispetto all’incontro al Metropol. Allora, è possibile che il ministro non fosse a conoscenza dell’appuntamento dell’indomani? Il Corriere della Sera ha provato a ricostruire le 48 ore di Matteo Salvini a Mosca tra il 17 e il 18 ottobre scorso. Proprio in quei giorni ci sarebbe stato l’incontro nell’albergo di Mosca a proposito del quale sono comparsi gli audio pubblicati da BuzzFeed.

Cena Salvini-Savoini, la rivelazione del Corriere

Secondo la giornalista del Corriere, la cena si sarebbe svolta la sera del 17 ottobre, al ristorante Rusky, che si trova all’interno del grattacielo Eye. Insieme a Matteo Salvini e a Gianluca Savoini, nella location esclusiva con tanto di ice bar, ci sarebbero state altre sei persone. Nell’agenda del ministro, prima di quella cena, ci sarebbe stato un vuoto per un incontro coperto dalla massima riservatezza. Matteo Salvini, invece, riparte da Mosca il giorno dopo, il 18 ottobre – come testimoniato da una foto pubblicata sui social network direttamente in aeroporto.

Cena Salvini-Savoini: non si parlò dell’incontro del giorno dopo al Metropol?

La versione di Matteo Salvini data dal suo staff è quella di non aver mai saputo nulla dell’incontro tra Gianluca Savoini e gli uomini d’affari coinvolti all’Hotel Metropol. Nemmeno durante la cena con Savoini di poco meno di 12 ore prima se ne parlò? Fiorenza Sarzanini riporta una dichiarazione dello staff del ministro: «In quella circostanza ci occupammo di altro». Ma la vicenda continua ad arricchirsi di ulteriori dettagli.

Matteo Salvini con Gianluca Savoini (a destra) e Claudio D’Amico (ansa)