Facebook ha permesso a Cecilia Strada di salutare il papà: era in mare a salvare vite

Quando parliamo di social network, a volte, ci dimentichiamo di come la loro funzione – essenzialmente – sia positiva, almeno in partenza. È grazie a Facebook, alla sua grande capacità di raggiungere le persone, a quel grande concetto rappresentato dal fatto di poter comunicare qualsiasi cosa, a qualunque persona, in qualunque posto ci si trovi, che Cecilia Strada ha potuto dare il suo saluto al padre, Gino Strada, morto all’età di 73 anni il 13 agosto 2021, dopo un periodo di malattia.

Cecilia Strada comunica via Facebook il suo cordoglio per la morte del padre

Cecilia Strada, infatti, non era accanto a lui nelle ultime ore di vita del fondatore di Emergency. La volontaria si trovava a bordo della nave ResQ – People saving people, impegnata in una operazione di salvataggio di vite umane nel mar Mediterraneo. Per questo motivo, oltre a rivolgere l’ultimo, intenso messaggio alla memoria paterna, Cecilia Strada ha avuto modo di avvisare le tantissime persone che l’hanno cercata al cellulare, sia per messaggi di cordoglio, sia – ovviamente – per permetterle di dare una voce pubblica al suo ricordo.

«Amici – ha scritto Cecilia Strada -, come avrete visto il mio papà non c’è più. Non posso rispondere ai vostri tanti messaggi che vedo arrivare, perché sono in mezzo al mare e abbiamo appena fatto un salvataggio. Non ero con lui, ma di tutti i posti dove avrei potuto essere…beh, ero qui con la ResQ – People saving people a salvare vite. È quello che mi hanno insegnato mio padre e mia madre. Vi abbraccio tutti, forte, vi sono vicina, e ci sentiamo quando possiamo».

A queste parole, Cecilia Strada ha pubblicato una foto del mare. Una immagine dalla potenza incredibile.