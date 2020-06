La mail del presunto avvocato che ti invita a scaricare il pdf di una causa legale (che invece è un virus)

Capita spesso di ricevere in mail dei messaggi molto strani di posta elettronica. La maggior parte di questi – che poi in realtà hanno scopi diversi da quelli dichiarati – arriva sotto forma di promozioni o di buoni scontri in supermercati o altri negozi. Oggi, invece, la redazione di Bufale.net segnala una molto probabile truffa, partendo dalla mail di un presunto avvocato che invita gli utenti ad aprire l’allegato di una fantomatica causa penale 8715.

Mail studio legale Paolo Rossino, si tratta di una potenziale truffa

Questo il testo che si legge nella mail:

Buongiorno, vi invitiamo a scaricare l’allegato per la causa penale numero 8715/2020. Scarica. Rimanendo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito, l’occasione ci è gradita per inviarVi cordiali saluti. Avv. Paolo Rossino

Come riportato da Bufale.net, non esiste alcun avvocato Paolo Rossino iscritto all’albo e, come si può facilmente evincere, il pdf allegato alla mail non è un documento, ma un collegamento che permette all’utente di atterrare su un sito che si consiglia vivamente di non aprire. A quanto pare, la mail potrebbe essere stata inviata molto più frequentemente a chi utilizza il provider di posta elettronica Alice. Ma non è chiaro ancora il nesso e la causa che ha spinto l’autore di questa mail a utilizzare questo tipo di indirizzi.

Insomma, nessuno vi sta intentando una causa penale. Ma il problema che c’è dietro potrebbe essere ugualmente grave. Quindi, attenzione alla casella delle mail.