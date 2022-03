La catena social troll sui «distributori Q8 che venderanno benzina esentasse» 

Quella sulla benzina esentasse ai distributori Q8 è una catana social creata per trollare le persone e, in certi casi, ci si è riusciti perfettamente

Sogno o son desto, potrebbe aver detto qualcuno leggendo la questione della benzina esentasse Q8. No, sei trollato. C’è un messaggio diventato virale (su Facebook uno dei tanti post condivisi nella giornata di ieri conta oltre 170 tra reazioni e commenti e quasi 130 condivisioni attualmente, per capirci) rintracciabile su parecchie bacheche e condiviso anche privatamente. Il testo – che viaggia accompagnato dalle immagini di una pompa di benzina Q8:

Domani, tutte le stazioni Q8, venderanno i loro prodotti esentasse in protesta contro il governo.

– il prezzo della benzina sarà di 1,60 €

– prezzo diesel 1,45 €

Qui sotto l’elenco delle stazioni di servizio che aderiscono all’iniziativa.

Che prove ci sono della questione? L’invito è a cliccare sul link in fondo al testo relativo alla benzina esentasse Q8.

La trollata della benzina esentasse Q8

Una volta cliccato sul link che, in teoria, dovrebbe portare all’elenco di tutti i servizi che aderiscono all’iniziativa ci si rende conto che altro non è che uno scherzo. Il collegamento porta, infatti, all’immagine – che sembra inizialmente statica – di una donna vestita di tutto punto che guarda l’utente e fa il famoso gesto del terzo dito che tutti conosciamo bene. La sostanza de fatti? Come sottolinea anche Bufale.net, si tratta di uno scherzo. Non esiste alcun tipo di prova credibile o di fonte autorevole che renda nota un’iniziativa del genere da parte dei distributori di benzina Q8.

Su Facebook ci sono una serie di post condivisi che hanno raccolto moltissimi commenti – la maggior parte dei quali sono di utenti che non solo hanno letto tutto il copy ma hanno anche cliccato sul link, scoprendo che si tratta di una trollata e reagendo divertiti -. Una parte delle persone – più piccola, per fortuna, dimostra invece di abboccare a un post come questo senza nemmeno prendersi la briga di cliccare sul collegamento e capire che una cosa del genere comunicata in questo modo no ha alcun tipo di credibilità.