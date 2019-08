L’interrogazione del Pd alla giunta della Lega per la festa hard nel castello di Varano

C’è un castello a Varano Melegari, in provincia di Parma, che viene gestito da un’associazione, ma che in realtà è un bene pubblico che ha anche un profondo interesse artistico e culturale. Nei giorni scorsi, il castello di Varano è stato teatro di un evento hard organizzato da un privato che aveva chiesto in locazione proprio lo storico edificio del comune del Parmense, a guida leghista.

Castello Varano, la polemica con la giunta leghista per la festa hard

Visto che la festa hard è stato un evento molto discusso nel paese di 2.600 abitanti e che le persone che vi hanno partecipato si sono rese protagoniste anche di piccole azioni moleste nel centro abitato, la minoranza del Partito Democratico ha deciso di presentare un’interrogazione consiliare al sindaco della cittadina in quota Lega, Giuseppe Restiani.

Il gruppo di minoranza del Partito Democratico vuole sapere se, come affermato da alcuni testimoni, siano stati arrecati danni allo stesso castello, se – prima della riapertura al pubblico sono passati tre giorni – siano stati riparati e con quali soldi, se il comune abbia messo in atto qualche misura di autotutela nei confronti dell’associazione che gestisce lo stesso castello.

La risposta dell’associazione che gestisce il castello Varano

Secondo i consiglieri comunali del Partito Democratico, al sindaco Restiani sarebbe stato sufficiente un’occhiata al sito dell’associazione privata che aveva chiesto la locazione del castello per capire di quali attività si occupasse. Il sindaco, in tutta risposta, ha letto la missiva di scuse scritta dal gestore del castella di Varano: «Ci dissociamo da qualsiasi comportamento che abbia portato disagio ai cittadini, ci scusiamo per quanto accaduto e garantiamo che tali disagi non si ripeteranno più». Ma la polemica e l’imbarazzo nella giunta sono ancora ben presenti, nonostante la lettera.