Dopo le anticipazioni, è arrivata la conferma in una nota congiunta dei capigruppo e i componenti della Giunta delle immunità della maggioranza al Senato: la maggioranza non si presenta in Giunta per il voto sul a relazione da presentare in Aula il 17 febbraio, data in cui l’Assemblea voterà in merito alla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania di procedere nei confronti di Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona nei confronti degli oltre cento migranti rimasti a bordo della nave Gregoretti alla fine del luglio scorso.

Caso Gregoretti, la maggioranza diserta il voto in Giunta

«La convocazione di oggi è frutto di gravi forzature sia del presidente Gasparri che della presidente Casellati» si legge nella nota congiunta diffusa. A motivare l’assenza della maggioranza alla riunione delle 17 della Giunta per le immunità del Senato anche il fatto che «non sono state accolte le richieste di approfondimenti istruttori avanzate in Giunta». «Siamo contrari all’utilizzo strumentale che il centrodestra sta cercando di fare delle istituzioni» continua la nota congiunta diffusa nel pomeriggio. La presa di posizione di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico è arrivata contemporaneamente al cambio di rotta di Matteo Salvini, che ha invitato i suoi a votare a favore dopo il voto della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati di venerdì.

A questo punto, con gli 11 voti sottratti dalla maggioranza in Giunta e l’assenza del commissario di Svp per malattia, potrebbe verificarsi lo scenario che vede 5 voti favorevoli provenienti dalla Lega e 5 contrari, di cui 4 di Forza Italia e uno di Fratelli d’Italia nella persona di Maurizio Gasparri, anche presidente della Giunta.

